Sarney é internado no Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar pneumonia; quadro é 'estável'

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Estadão
Mariana Rios
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16:28
O ex-presidente da República José Sarney deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para avaliação clínica e prosseguimento do tratamento de uma pneumonia bacteriana.
Nas redes sociais, Sarney informou que viajaria a São Paulo para fazer um “check-up” após ser diagnosticado com pneumonia no dia 13. No vídeo, o ex-presidente, de 96 anos, brincou: “Até unha encravada é grave”.
De acordo com boletim médico divulgado pela hospital na noite de quinta-feira (24), o quadro de saúde do político é considerado "estável".
Ex-presidentes do Brasil
Sarney iniciou o tratamento em São Luís, após apresentar uma infecção respiratória, diagnosticada como pneumonia.
No Sírio-Libanês, o ex-presidente permanece sob o acompanhamento da equipe chefiada pelo médico Roberto Kalil Filho. Desta vez, o diagnóstico é de pneumonia bacteriana.
O ex-presidente havia sido internado em um hospital da capital maranhense no dia 13 deste mês pelo mesmo quadro e recebeu alta três dias depois, em 16 de setembro.
Boletim Médico - José Sarney (24/09/2026 - 22h30)
24/09/2026 às 22h30
O ex-presidente da República José Sarney encontra-se internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para avaliação clínica e continuidade do tratamento de um quadro de pneumonia bacteriana, inicialmente acompanhado em São Luís, no Maranhão.
O quadro clínico é estável e o paciente permanece sob os cuidados médicos coordenados pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho.
Dr. Luiz Francisco Cardoso
Diretor de Governança Clínica
Dr. Álvaro Sarkis
Diretor Clínico