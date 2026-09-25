96 ANOS

Sarney é internado no Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar pneumonia; quadro é 'estável'

Ex-presidente iniciou o tratamento em São Luís



Estadão

Mariana Rios

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16:28

Ex- presidente José Sarney Crédito: Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O ex-presidente da República José Sarney deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para avaliação clínica e prosseguimento do tratamento de uma pneumonia bacteriana.

Nas redes sociais, Sarney informou que viajaria a São Paulo para fazer um “check-up” após ser diagnosticado com pneumonia no dia 13. No vídeo, o ex-presidente, de 96 anos, brincou: “Até unha encravada é grave”.

De acordo com boletim médico divulgado pela hospital na noite de quinta-feira (24), o quadro de saúde do político é considerado "estável".

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Tratamento

Sarney iniciou o tratamento em São Luís, após apresentar uma infecção respiratória, diagnosticada como pneumonia.

No Sírio-Libanês, o ex-presidente permanece sob o acompanhamento da equipe chefiada pelo médico Roberto Kalil Filho. Desta vez, o diagnóstico é de pneumonia bacteriana.

O ex-presidente havia sido internado em um hospital da capital maranhense no dia 13 deste mês pelo mesmo quadro e recebeu alta três dias depois, em 16 de setembro.

Confira o boletim médico:

Boletim Médico - José Sarney (24/09/2026 - 22h30)

24/09/2026 às 22h30

O ex-presidente da República José Sarney encontra-se internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para avaliação clínica e continuidade do tratamento de um quadro de pneumonia bacteriana, inicialmente acompanhado em São Luís, no Maranhão.

O quadro clínico é estável e o paciente permanece sob os cuidados médicos coordenados pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho.

Dr. Luiz Francisco Cardoso

Diretor de Governança Clínica

Dr. Álvaro Sarkis