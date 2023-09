Saúde realiza pesquisa inédita para prevenir diabetes no país

Ministério da Saúde. Crédito: Marcelo Casal Jr./ Agência Brasil

O Ministério da Saúde está realizando, em parceria com a Beneficência Portuguesa de São Paulo, uma pesquisa inédita para avaliar como as pessoas com alto risco de desenvolver diabetes tipo 2 são identificadas e recebem os cuidados de saúde no SUS.





A iniciativa conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Diabetes e é uma entrega do projeto Programa de Prevenção de Diabetes (Proven-Dia), desenvolvido no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), parceria realizada entre Ministério da Saúde e hospitais de Excelência para fortalecer o SUS.

Não há ainda no Brasil um inquérito que identifique como as pessoas com alto risco para desenvolver diabetes estão sendo cuidadas. Assim, uma das entregas do projeto é estimar como é realizado o cuidado do paciente com alto risco de desenvolver diabetes tipo 2. A pesquisa irá apresentar perguntas diretas e focadas para profissionais de saúde e para instituições, como unidades de saúde, hospitais, clínicas particulares, ambulatórios, de modo geral.

De acordo com Angela Bersch, pesquisadora do Proven-Dia e professora assistente da Harvard School Public Health, os resultados desse inquérito ajudarão a entender o cenário nacional e organizar propostas assertivas e aplicáveis para brasileiros com risco de ter diabetes. “A participação de profissionais de saúde e gestores dos serviços de saúde é essencial para compreender o cenário, e com os dados, aprimorarmos a qualidade dos serviços oferecidos e, consequentemente, melhorar a vida de milhares de brasileiros”, declarou.

Os formulários seguem disponíveis para preenchimento até o dia 30 de setembro de 2023.

Benefícios ao SUS

O tratamento da diabetes tem um relevante impacto econômico no SUS. A falta de ações preventivas leva a uma utilização massiva dos serviços de saúde, causando perda de produtividade e demandando cuidados prolongados para tratar suas complicações crônicas, como insuficiência renal, cegueira, problemas cardíacos e pé diabético.