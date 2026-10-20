RIO DE JANEIRO

Secretário municipal é morto a tiros por policiais na Avenida Brasil

Jefferson Dias da Silva, de 51 anos, estava em um carro que teria desobedecido a uma ordem de parada; policiais envolvidos foram afastados



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:07

Jefferson Dias da Silva: morto na Avenida Brasil Crédito: Reprodução/ Instagram/ @jefferson.1975

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados, na Baixada Fluminense, Jefferson Dias da Silva, de 51 anos, morreu após ser baleado por policiais militares na noite de segunda-feira (19), na Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro. Conhecido como Jefferson da Linave, ele também foi vereador do município.

Segundo relatos sobre a ocorrência, o carro em que Jefferson estava teria desobedecido a uma ordem de parada policial. Os agentes atiraram contra o veículo. O caso ocorreu na altura da estação Marinha Mercante do BRT, na Penha.

O governador em exercício do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, determinou o afastamento dos policiais militares envolvidos na abordagem. As circunstâncias da morte são investigadas pelas polícias Civil e Militar.

De acordo com o governo estadual, a Polícia Civil realizou perícia no local, apreendeu as armas dos policiais e analisa imagens das câmeras corporais utilizadas pelos agentes. A Corregedoria-Geral da Polícia Militar também abriu apuração sobre o caso.

Em nota, o governo do Rio manifestou pesar pela morte de Jefferson e afirmou que a investigação deve ser rigorosa, rápida e transparente. O Executivo estadual declarou ainda que acompanhará a apuração e adotará as medidas cabíveis após o esclarecimento dos fatos.