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Segunda-feira (24) é feriado: veja quem terá folgão de 3 dias e o que abre e fecha

Feriados municipais alteram a rotina de moradores em municípios de sete estados; data não é feriado nacional

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08:52

Maragogipe
Maragogipe Crédito: Reprodução

A próxima segunda-feira (24) será de folga para moradores de nove cidades brasileiras que terão feriado municipal. Como a data cai no início da semana, quem já não trabalha aos sábados e domingos poderá aproveitar o fim de semana prolongado, com os três dias consecutivos de descanso.

O feriado não vale para todo o país. A data é folga municipal em Maragogipe (BA), Ubajara (CE), Corumbá de Goiás (GO), Sacramento (MG), Herval d'Oeste (SC), Joaçaba (SC), Luzerna (SC), Buritama (SP) e Rubiácea (SP).

Os feriados estão classificados como permanentes ou eventuais. Maragogipe, Ubajara, Sacramento, Buritama e Rubiácea têm a data registrada como feriado permanente. Já Corumbá de Goiás, Herval d'Oeste, Joaçaba e Luzerna aparecem com ocorrência eventual, segundo relação da Federação de Bancos (Febraban). 

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
1 de 19
1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

Como fica o funcionamento

Por se tratar de feriados municipais, não há uma regra válida para todo o Brasil. Nas cidades onde a data é oficialmente feriado, repartições públicas municipais podem não funcionar normalmente, enquanto serviços essenciais, como saúde, segurança e limpeza urbana, podem manter equipes de plantão.

O funcionamento de bancos, supermercados, lojas e outros estabelecimentos privados também pode variar conforme a legislação local e as regras trabalhistas.

Por isso, moradores das cidades que terão feriado na segunda-feira devem verificar previamente os horários de atendimento dos serviços que pretendem utilizar.

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Feriados

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