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Segunda-feira (24) é feriado: veja quem terá folgão de 3 dias e o que abre e fecha

Feriados municipais alteram a rotina de moradores em municípios de sete estados; data não é feriado nacional

Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08:52

Maragogipe Crédito: Reprodução

A próxima segunda-feira (24) será de folga para moradores de nove cidades brasileiras que terão feriado municipal. Como a data cai no início da semana, quem já não trabalha aos sábados e domingos poderá aproveitar o fim de semana prolongado, com os três dias consecutivos de descanso.

O feriado não vale para todo o país. A data é folga municipal em Maragogipe (BA), Ubajara (CE), Corumbá de Goiás (GO), Sacramento (MG), Herval d'Oeste (SC), Joaçaba (SC), Luzerna (SC), Buritama (SP) e Rubiácea (SP).

Os feriados estão classificados como permanentes ou eventuais. Maragogipe, Ubajara, Sacramento, Buritama e Rubiácea têm a data registrada como feriado permanente. Já Corumbá de Goiás, Herval d'Oeste, Joaçaba e Luzerna aparecem com ocorrência eventual, segundo relação da Federação de Bancos (Febraban).

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Como fica o funcionamento

Por se tratar de feriados municipais, não há uma regra válida para todo o Brasil. Nas cidades onde a data é oficialmente feriado, repartições públicas municipais podem não funcionar normalmente, enquanto serviços essenciais, como saúde, segurança e limpeza urbana, podem manter equipes de plantão.

O funcionamento de bancos, supermercados, lojas e outros estabelecimentos privados também pode variar conforme a legislação local e as regras trabalhistas.