Segundo maior felino do Brasil aparece em cidade e moradores são alertados a ficar em casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 11:38
Uma onça-parda mobilizou autoridades e equipes de resgate por cerca de 10 horas após ser encontrada em uma área urbana de Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina, no sábado (5).
O animal, considerado o segundo maior felino do Brasil, foi avistado nas primeiras horas da manhã em um terreno baldio localizado nas proximidades da Delegacia de Polícia Civil do município.
A presença da onça-parda provocou uma operação envolvendo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental e especialistas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
A área onde o animal foi localizado foi isolada pelas equipes para garantir a segurança dos moradores e permitir o resgate. Durante a operação, motoristas e pedestres foram orientados a não se aproximar do perímetro, enquanto moradores das residências vizinhas receberam a recomendação de permanecer dentro de casa.
Os trabalhos de contenção e captura foram concluídos por volta das 17h, após cerca de 10 horas de operação.
Por se tratar de um predador de grande porte, as equipes adotaram medidas de segurança durante todo o resgate, especialmente diante da possibilidade de reações imprevisíveis do animal em situações de estresse ou ameaça.