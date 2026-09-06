ALERTA

Segundo maior felino do Brasil aparece em cidade e moradores são alertados a ficar em casa

Animal foi capturado após cerca de 10 horas de operação

Esther Morais

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 11:38

Felino foi capturado Crédito: Rádio Cultura FM/Reprodução/ND Mais

Uma onça-parda mobilizou autoridades e equipes de resgate por cerca de 10 horas após ser encontrada em uma área urbana de Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina, no sábado (5).

O animal, considerado o segundo maior felino do Brasil, foi avistado nas primeiras horas da manhã em um terreno baldio localizado nas proximidades da Delegacia de Polícia Civil do município.

A presença da onça-parda provocou uma operação envolvendo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental e especialistas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

A área onde o animal foi localizado foi isolada pelas equipes para garantir a segurança dos moradores e permitir o resgate. Durante a operação, motoristas e pedestres foram orientados a não se aproximar do perímetro, enquanto moradores das residências vizinhas receberam a recomendação de permanecer dentro de casa.

Os trabalhos de contenção e captura foram concluídos por volta das 17h, após cerca de 10 horas de operação.