CONFUSÃO GENERALIZADA

Segurança de bar agride cliente que estava caída no chão e estabelecimento é condenado

Justiça reconheceu excesso na conduta da funcionária, mas também apontou culpa da cliente na confusão

Thais Borges

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:02

Segurança de bar agride cliente que estava caída no chão e estabelecimento é condenado Crédito: eugene barmin

A empresa Dom.Muster Cozinha e Bar Ltda. foi condenada pela 2ª Vara Cível de Samambaia a pagar indenização por danos morais a uma cliente agredida por uma segurança do estabelecimento durante uma confusão generalizada. O juízo reconheceu culpa concorrente entre as partes e fixou a reparação em R$5 mil, mas a decisão ainda cabe recurso. As informações são da assessoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

Segundo a autora da ação, ela questionou funcionários do bar sobre um desentendimento envolvendo sua irmã e, em seguida, foi agredida por uma segurança do estabelecimento. As lesões corporais foram atestadas por exame de corpo de delito. O episódio também foi divulgado nas redes sociais, o que, segundo a cliente, aumentou o constrangimento sofrido.

Em sua defesa, o bar alegou que o episódio ocorreu durante uma confusão generalizada envolvendo diversos clientes, iniciada pela própria autora, e sustentou que a segurança teria agido em legítima defesa.

Ao analisar as provas, incluindo o Relatório Final de Termo Circunstanciado com Indiciamento elaborado pela Polícia Civil, o juízo constatou que a autora, sem diálogo prévio, empurrou e gritou com um terceiro e arremessou objetos em sua direção. Na sequência, ela se envolveu em um confronto físico com a funcionária do bar.

Por outro lado, as imagens analisadas no processo mostraram que a segurança desferiu golpes contra a cliente mesmo depois de ela ter caído no chão. Para o juízo, a conduta ultrapassou os limites da legítima defesa. A sentença destacou que "a atuação da segurança, ainda que excessiva, deu-se no exercício da função para a qual foi contratada, qual seja, a de manter a ordem no estabelecimento".

Diante das circunstâncias, o juízo reconheceu a culpa concorrente das duas partes na origem e no desenvolvimento do confronto. A conclusão reduziu proporcionalmente o valor da indenização, mas não afastou a responsabilidade do estabelecimento pelo dano causado.