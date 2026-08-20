POLÍCIA

Segurança suspeito por morte de jovem espancado em Copacabana é preso e confrontado por irmã da vítima: ‘Gostou de matar meu irmão?’

Cláudio Rafael Landeiro morreu após receber ao menos 30 golpes durante ataque que durou cerca de sete minutos

Wendel de Novais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:33

Segurança foi preso por participação no crime Crédito: Reprodução/G1

Um dos seguranças investigados pela morte do ciclista Cláudio Rafael Landeiro, 34 anos, em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi preso nesta quinta-feira (20). Jorge Luiz Ricardo Dias, 56 anos, se apresentou na delegacia por volta das 12h50 e foi surpreendido pela irmã da vítima na entrada da unidade, de acordo com informações do g1 Rio de Janeiro.

Ao encontrar o suspeito, ela o confrontou e repetiu: “Gostou de matar meu irmão? Gostou de matar meu irmão?”. Jorge não respondeu e entrou na delegacia. Segundo a polícia, havia um mandado de prisão temporária contra o segurança. Apesar da prisão, Jorge não teria desferido os golpes que mataram Cláudio, segundo informações da investigação do caso.

Cláudio Rafael foi espancado até a morte em Copacabana 1 de 5

“Ele teve uma participação acessória no crime. Vai ser cumprido o mandado de prisão contra ele", afirmou o delegado Ângelo Lages ao g1. Conforme a apuração, o segurança estava no local durante o início da confusão e teria segurado a bicicleta de Cláudio e também o porrete utilizado posteriormente nas agressões.

Em depoimento, Jorge declarou que chegou a pedir para que outro homem, identificado como Davi, não atacasse a vítima. A Polícia Civil trabalha com a participação de quatro homens no episódio. Três deles aparecem diretamente envolvidos nas agressões registradas por câmeras de segurança. O conflito teria começado depois que um segurança desconfiou que a bicicleta empurrada por Cláudio havia sido roubada.

Cláudio havia saído de casa, em Botafogo, durante a madrugada de 12 de agosto para trabalhar. Horas depois, foi encontrado gravemente ferido após ser atacado por homens em Copacabana. Imagens de segurança mostram que o espancamento durou cerca de sete minutos e que a vítima recebeu ao menos 30 golpes de barra, principalmente na cabeça.

Nas gravações, Cláudio aparece sentado nas escadas de um condomínio na Rua Felipe de Oliveira quando os agressores se aproximam. Dois deles estavam em bicicletas e usavam mochilas de entrega, enquanto um terceiro carregava o objeto utilizado no ataque. O jovem tentou se proteger e escapar, mas acabou cercado e segurado pelos homens. Depois de ser atingido repetidamente, caiu na calçada e continuou sendo agredido mesmo já estando no chão.