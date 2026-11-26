SORTE GRANDE

Seis apostas faturam prêmio principal da Lotofácil; veja detalhes

Vencedores são de diferentes partes do país

Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 06:15

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Seis apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3838 da Lotofácil, sorteado na noite desta quarta-feira (25), no Espaço da Sorte, na Grande São Paulo. Cada ganhador recebeu R$ 204.556,17. O prêmio principal foi dividido entre jogadores de Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Monte Carmelo (MG), Laranjeiras do Sul (PR) e Torres (RS), além de um bolão registrado em Recife (PE).

Entre as apostas premiadas, cinco foram do tipo simples, com 15 números marcados e uma única cota. Elas foram registradas em casas lotéricas físicas de Goiânia, Monte Carmelo, Laranjeiras do Sul e Torres, além de uma aposta digital feita em Belo Horizonte.

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A sexta aposta vencedora foi um bolão com 35 cotas, registrado na Luck Loterias, em Recife. O jogo contou com 16 números apostados e teve o prêmio principal de R$ 204.556,10. Com a divisão entre os participantes, cada cota tem direito a uma parte do valor, conforme as regras do bolão.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 20 – 23 – 25. Além dos ganhadores dos 15 acertos, outras apostas também foram premiadas nas faixas de 11, 12, 13 e 14 dezenas.

Lotofácil: como jogar?

Para participar da Lotofácil, o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

Também é possível utilizar a Surpresinha, modalidade em que os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma combinação em concursos consecutivos, por 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios.

Como resgatar o prêmio?

Os prêmios da Lotofácil podem ser retirados em casas lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e do comprovante original da aposta premiada.

Prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil são liberados em prazo mínimo de dois dias úteis. Nas apostas feitas pela internet, valores líquidos de até R$ 1.581,44 também podem ser recebidos pelo Mercado Pago.