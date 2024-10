INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Sem regulação, tecnologias oferecem possibilidade de morte das liberdades, diz Cármen Lúcia

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, disse que "as tecnologias, hoje, oferecem a possibilidade de morte até de liberdades se não forem devidamente reguladas". Ela comparou as redes sociais à invenção do carro, que foi sucedida por regulações. "A gente não permitiu que alguém alucinado no volante de um carro pudesse matar o outro que nada tenha a ver com essa escolha de morte e vida do primeiro".