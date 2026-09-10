DESCONTO

Semana do Cinema: confira os filmes que podem ser vistos por R$ 10

Promoção começa nesta quinta (10)

Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10:55

Cinemark Crédito: Divulgação

A Semana do Cinema 2026 começa nesta quinta-feira (10) e segue até 16 de setembro com ingressos promocionais a partir de R$ 10 em diversas redes de cinema do país. Em cartaz, há opções para diferentes públicos, incluindo animações, ação, terror, comédia e romance.

O valor promocional é de R$ 10 para sessões iniciadas até 16h59 e de R$ 12 para aquelas a partir das 17h. A promoção vale para sessões tradicionais, incluindo filmes em 2D e 3D.

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Veja filme para assistir:

Cinemark

Toy Story 5

Homem-Aranha: Um Novo Dia

Patrulha Canina: Uma Aventura Dino

A Odisseia

Coyote vs. Acme

A Maravilhosa Árvore Encantada

O Sorveteiro

Minha Melhor Amiga

Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor

Código: Vingança

Sobrenatural: Agora Entre Nós

UCI

A Ilha Esquecida

A Maravilhosa Árvore Encantada

A Odisseia

Código: Vingança

Colegas e o Herdeiro

Coyote vs. Acme

Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor

Homem-Aranha: Um Novo Dia

Idiotas

Minha Filha é um Zumbi

Minha Melhor Amiga

Minions & Monstros

Muito Prazer

O Shaolin do Sertão 2

O Sorveteiro

Oasis: Don't Look Back in Anger

Patrulha Canina: Uma Aventura Dino

Ponto Sem Retorno

Pressão

Quinze Dias

Só por Uma Noite

Sobrenatural: Agora Entre Nós

Toy Story 5

Trago Seu Amor

Cinépolis

A Odisseia

Homem-Aranha: Um Novo Dia

Minha Melhor Amiga

O Sorveteiro

Coyote vs. Acme

Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor

A Maravilhosa Árvore Encantada