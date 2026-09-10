Semana do Cinema: confira os filmes que podem ser vistos por R$ 10

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10:55
A Semana do Cinema 2026 começa nesta quinta-feira (10) e segue até 16 de setembro com ingressos promocionais a partir de R$ 10 em diversas redes de cinema do país. Em cartaz, há opções para diferentes públicos, incluindo animações, ação, terror, comédia e romance.
O valor promocional é de R$ 10 para sessões iniciadas até 16h59 e de R$ 12 para aquelas a partir das 17h. A promoção vale para sessões tradicionais, incluindo filmes em 2D e 3D.
Oscar 2027: seis filmes brasileiros seguem na disputa
Toy Story 5
Homem-Aranha: Um Novo Dia
Patrulha Canina: Uma Aventura Dino
A Odisseia
Coyote vs. Acme
A Maravilhosa Árvore Encantada
O Sorveteiro
Minha Melhor Amiga
Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor
Código: Vingança
Sobrenatural: Agora Entre Nós
A Ilha Esquecida
A Maravilhosa Árvore Encantada
A Odisseia
Código: Vingança
Colegas e o Herdeiro
Coyote vs. Acme
Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor
Homem-Aranha: Um Novo Dia
Idiotas
Minha Filha é um Zumbi
Minha Melhor Amiga
Minions & Monstros
Muito Prazer
O Shaolin do Sertão 2
O Sorveteiro
Oasis: Don't Look Back in Anger
Patrulha Canina: Uma Aventura Dino
Ponto Sem Retorno
Pressão
Quinze Dias
Só por Uma Noite
Sobrenatural: Agora Entre Nós
Toy Story 5
Trago Seu Amor
A Odisseia
Homem-Aranha: Um Novo Dia
Minha Melhor Amiga
O Sorveteiro
Coyote vs. Acme
Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor
A Maravilhosa Árvore Encantada
Minions & Monstros