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Semana do Cinema: confira os filmes que podem ser vistos por R$ 10

Promoção começa nesta quinta (10)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10:55

Cinemark
Cinemark Crédito: Divulgação

A Semana do Cinema 2026 começa nesta quinta-feira (10) e segue até 16 de setembro com ingressos promocionais a partir de R$ 10 em diversas redes de cinema do país. Em cartaz, há opções para diferentes públicos, incluindo animações, ação, terror, comédia e romance.

O valor promocional é de R$ 10 para sessões iniciadas até 16h59 e de R$ 12 para aquelas a partir das 17h. A promoção vale para sessões tradicionais, incluindo filmes em 2D e 3D.

Oscar 2027: seis filmes brasileiros seguem na disputa

Filme 'Feito Pipa' por Divulgação
Filme 'Nosso Segredo' por Divulgação
Filme '100 Dias' por Divulgação
Filme 'A Natureza das Coisas Invisíveis' por Divulgação
Filme 'Vincentina Pede Desculpas' por Divulgação
Filme 'A Fabulosa Máquina do Tempo' por Divulgação
1 de 6
Filme 'Feito Pipa' por Divulgação

Veja filme para assistir: 

Cinemark

Toy Story 5

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Patrulha Canina: Uma Aventura Dino

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Coyote vs. Acme

A Maravilhosa Árvore Encantada

O Sorveteiro

Minha Melhor Amiga

Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor

Código: Vingança

Sobrenatural: Agora Entre Nós

UCI

A Ilha Esquecida

A Maravilhosa Árvore Encantada

A Odisseia

Código: Vingança

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Coyote vs. Acme

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Homem-Aranha: Um Novo Dia

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Toy Story 5

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