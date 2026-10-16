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Senado aprova exame obrigatório para médicos; veja o que muda

Texto prevê três avaliações durante a graduação e exige desempenho mínimo para obter registro profissional

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 07:09

A meta do novo investimento é humanizar o atendimento desde a recepção, reduzindo o tempo de espera para consultas e encaminhamentos médicos em mais de 500 cidades.
Senado aprova exame obrigatório para médicos; veja o que muda Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil

O Senado aprovou nesta quinta-feira (15) a medida provisória que torna o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) obrigatório para o exercício da medicina. O texto segue agora para sanção do presidente da República. 

A proposta prevê três avaliações durante a graduação, ao final do segundo, do quarto e do sexto ano do curso. Para obter o registro profissional, o estudante deverá alcançar um nível mínimo de proficiência no exame, aplicado pelo Ministério da Educação (MEC).

Saiba quais são os 11 "jeitinhos" em convênios que podem levar médico e paciente à prisão

Reembolso sem desembolso-Apresentar comprovante de pagamento que não corresponde à realidade, inclusive com alteração de datas; por Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock
Fracionamento artificial - Dividir uma única consulta em dois ou mais recibos para aumentar o valor de reembolso; por Imagem: Studio Romantic | Shutterstock
Solicitar emissão de recibos como se diferentes familiares tivessem sido atendidos, quando houve apenas uma consulta; por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Procedimentos estéticos declarados como médicos - Declarar procedimentos estéticos como se fossem consultas ou tratamentos médicos reembolsáveis; por Imagem: Premreuthai | Shutterstock
Diagnósticos inexistentes - Obter ou solicitar diagnósticos falsos para viabilizar tratamentos custeados pelo plano, como fisioterapia, terapias contínuas etc.; por Imagem: Stock-Asso | Shutterstock
Omissão de doença preexistente – Negar dolosamente condição já conhecida na contratação do plano, para reduzir ou eliminar prazos de carência; por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Reutilização de recibos – Usar o mesmo documento em mais de um pedido de reembolso; por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Alteração de valores – Modificar recibos ou notas fiscais para majorar o reembolso; por Imagem: Studio Romantic | Shutterstock
Empréstimo de carteirinha – Permitir que terceiros utilizem o plano de saúde indevidamente; por Imagem: Peakstock | Shutterstock
Simulação de atendimentos – Declarar consultas, internações ou procedimentos que nunca ocorreram. por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
Ajustes no recibo – Alterar em conjunto com prestadores a descrição ou o valor de procedimentos para ampliar indevidamente o reembolso. por Imagem: Peakstock | Shutterstock
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Reembolso sem desembolso-Apresentar comprovante de pagamento que não corresponde à realidade, inclusive com alteração de datas; por Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock

A exigência será válida para estudantes que ingressaram em cursos de medicina a partir de 19 de junho de 2026, data de publicação da medida provisória. Quem já estava matriculado antes desse prazo e médicos que já possuem diploma reconhecido no Brasil continuarão submetidos às regras anteriores.

As três avaliações serão componentes curriculares obrigatórios. A nota final será calculada pela média acumulada das provas, com maior peso para a última etapa. Os critérios de aprovação, os pesos e o nível mínimo de proficiência serão definidos pela Comissão Nacional de Avaliação da Formação Médica e divulgados previamente.

Quem não atingir o desempenho mínimo poderá refazer a terceira etapa nas edições seguintes, com novo cálculo da média final.

O exame avaliará conhecimentos, habilidades e competências previstos nas diretrizes curriculares nacionais, considerando os princípios e as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

O texto também estabelece regras para a fiscalização das instituições. Cada faculdade receberá anualmente um conceito calculado com base na proporção de estudantes que atingirem o nível mínimo de proficiência na terceira etapa.

Cursos com desempenho insatisfatório poderão passar por processos de supervisão e outras medidas previstas na legislação educacional. O MEC deverá divulgar os resultados consolidados por instituição, preservando a identidade dos estudantes, e manter as informações disponíveis em portal público por pelo menos dez anos.

As faculdades também terão de publicar os resultados das três últimas edições do exame, permitindo que estudantes comparem o desempenho das instituições antes de escolher onde cursar medicina.

Os formados que não alcançarem a proficiência mínima poderão obter a Inscrição de Egresso de Medicina (IEM). O documento permitirá apenas atividades técnico-científicas, sem contato clínico com pacientes e sob supervisão de médico regularmente inscrito ou pesquisador responsável.

Os titulares da IEM não poderão atender pacientes, prescrever medicamentos, emitir atestados ou laudos, nem ocupar cargos e funções destinados a médicos.

A medida estabelece parâmetros nacionais para o uso de unidades do SUS na formação médica. As instituições que utilizarem hospitais e outros serviços públicos para estágios obrigatórios e atividades práticas deverão oferecer contrapartidas, que podem incluir recursos financeiros, melhorias estruturais, serviços assistenciais e ações educacionais.

O conjunto das contrapartidas corresponderá a 2% do faturamento líquido do curso de medicina.

A nota final dos estudantes aprovados no Enamed também poderá ser utilizada em processos seletivos para programas de residência médica de acesso direto.

O texto mantém as duas etapas do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida).

Candidatos que fizeram a primeira etapa do Revalida até 19 de junho de 2026 e foram aprovados ficarão dispensados do Enamed e poderão realizar a prova de habilidades clínicas nas duas edições seguintes do exame.

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