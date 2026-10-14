LEGISLATIVO

Senado aprova fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais

Proposta prevê redução gradual da jornada de trabalho, com dois dias de folga remunerada e sem redução salarial

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 21:50

Fim da escala 6x1 Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Foi aprovada, em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que coloca fim à escala 6x1 no Brasil. A PEC de redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais foi levada à deliberação do Senado Federal nesta quarta-feira (14).

A proposta foi aprovada pelos parlamentares com 75 votos favoráveis e 1 contrário no primeiro turno. Na segunda votação, a PEC recebeu 75 votos a favor e 1 contra.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 estabelece a redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Com a mudança, os trabalhadores terão direito a dois dias de folga remunerada por semana, sendo um deles preferencialmente aos domingos, sem redução salarial.

A medida altera o artigo 7º da Constituição Federal, estabelecendo que a jornada normal de trabalho não poderá ultrapassar oito horas diárias e 40 horas semanais. A compensação de horários e a redução da jornada poderão ser negociadas por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho.

A redução da jornada e a ampliação do repouso semanal remunerado também serão aplicadas aos contratos de trabalho já existentes, sem redução dos salários.