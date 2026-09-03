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Senado aprova fim da ‘taxa das blusinhas’ e texto segue para sanção

Medida permite zerar o Imposto de Importação incidente sobre compras internacionais de até US$ 50

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 18:30

Senado aprova o PL 1.242/2026, que torna crime com pena de detenção tirar fotos ou divulgar imagens de cadáveres e vítimas de acidentes e crimes.
Senado  Crédito: Foto: Ton Molina/Agência Senado

O Senado aprovou, nesta quinta-feira (3), a Medida Provisória (MP) que altera as regras de tributação sobre compras internacionais de pequeno valor. A proposta foi votada de forma simbólica, seguindo o mesmo procedimento adotado pela Câmara dos Deputados horas antes, e agora será encaminhada para sanção presidencial.

A medida permite zerar o Imposto de Importação incidente sobre compras internacionais de até US$ 50, atualmente submetidas a uma alíquota de 20%. A cobrança ficou conhecida popularmente como “taxa das blusinhas” após a mudança nas regras de importação de produtos adquiridos pela internet.

O texto passou por modificações na quarta-feira (2), quando foi aprovado pela Comissão Mista responsável pela análise da MP. Entre as alterações incluídas está a criação de um mecanismo para acompanhar os efeitos econômicos da isenção sobre os setores produtivos brasileiros.

A avaliação deverá servir como instrumento de acompanhamento dos impactos da política tributária e de eventual adoção de medidas para reduzir efeitos sobre a produção nacional.

Com a nova regra, o ministro da Fazenda também passa a ter competência para modificar as alíquotas do Imposto de Importação aplicadas às remessas postais internacionais. A atribuição inclui a possibilidade de estabelecer alíquota zero para compras de até US$ 50.

A mudança ainda depende da sanção do presidente da República para entrar em vigor nos termos aprovados pelo Congresso.

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O que muda

Entre as mudanças está a isenção do Imposto de Importação para medicamentos que não tenham produtos similares disponíveis no mercado brasileiro.

A proposta também reduz de 60% para 30% a alíquota aplicada a compras internacionais de até US$ 3 mil realizadas por meio de remessas postais.

Outra alteração determina que o Ministério da Fazenda faça avaliações periódicas sobre os impactos econômicos da política de isenção tarifária.

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Taxa

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