Senado aprova fim da ‘taxa das blusinhas’ e texto segue para sanção

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Millena Marques
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 18:30
O Senado aprovou, nesta quinta-feira (3), a Medida Provisória (MP) que altera as regras de tributação sobre compras internacionais de pequeno valor. A proposta foi votada de forma simbólica, seguindo o mesmo procedimento adotado pela Câmara dos Deputados horas antes, e agora será encaminhada para sanção presidencial.
A medida permite zerar o Imposto de Importação incidente sobre compras internacionais de até US$ 50, atualmente submetidas a uma alíquota de 20%. A cobrança ficou conhecida popularmente como “taxa das blusinhas” após a mudança nas regras de importação de produtos adquiridos pela internet.
O texto passou por modificações na quarta-feira (2), quando foi aprovado pela Comissão Mista responsável pela análise da MP. Entre as alterações incluídas está a criação de um mecanismo para acompanhar os efeitos econômicos da isenção sobre os setores produtivos brasileiros.
A avaliação deverá servir como instrumento de acompanhamento dos impactos da política tributária e de eventual adoção de medidas para reduzir efeitos sobre a produção nacional.
Com a nova regra, o ministro da Fazenda também passa a ter competência para modificar as alíquotas do Imposto de Importação aplicadas às remessas postais internacionais. A atribuição inclui a possibilidade de estabelecer alíquota zero para compras de até US$ 50.
A mudança ainda depende da sanção do presidente da República para entrar em vigor nos termos aprovados pelo Congresso.
O que muda
Entre as mudanças está a isenção do Imposto de Importação para medicamentos que não tenham produtos similares disponíveis no mercado brasileiro.
A proposta também reduz de 60% para 30% a alíquota aplicada a compras internacionais de até US$ 3 mil realizadas por meio de remessas postais.
Outra alteração determina que o Ministério da Fazenda faça avaliações periódicas sobre os impactos econômicos da política de isenção tarifária.