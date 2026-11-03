LEGISLAÇÃO

Senado aprova PEC da Segurança Pública sem redução da maioridade penal

Texto prevê medidas mais rigorosas contra integrantes de facções criminosas e milícias

Millena Marques

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 20:42

Agênci Crédito: Jonas Pereira/Agência Senado

O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (3), em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2025, conhecida como PEC da Segurança Pública. A matéria recebeu 73 votos favoráveis no primeiro turno e 75 no segundo, sem votos contrários, e agora seguirá para promulgação.

De iniciativa do governo federal, a proposta busca ampliar a integração entre os órgãos de segurança pública, fortalecer o enfrentamento ao crime organizado e estabelecer novas diretrizes para o setor. Entre as principais medidas estão a inclusão do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na Constituição, a ampliação da participação da União na área e a definição de regras para a criação de polícias municipais.

O texto também prevê medidas mais rigorosas contra integrantes de facções criminosas e milícias, além de mecanismos de proteção às vítimas e ampliação dos recursos destinados à segurança pública.

Durante a votação, um dos principais pontos de divergência foi a tentativa de incluir mudanças nas regras da maioridade penal. Duas emendas sobre o tema foram apresentadas, mas acabaram retiradas da PEC principal e passarão a tramitar separadamente, por meio de propostas autônomas.

O desmembramento foi aprovado por uma margem apertada: 38 votos favoráveis e 36 contrários. O líder do MDB, senador Eduardo Braga (MDB-AM), defendeu que as novas propostas sejam analisadas pelo Plenário em calendário especial. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que dará celeridade à tramitação das PECs paralelas.

Alcolumbre também explicou que as propostas não serão encaminhadas à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) neste momento. A Secretaria-Geral da Mesa aguardará a apresentação de um requerimento para estabelecer um calendário especial de votação. Segundo o presidente, os senadores ainda precisam definir o conteúdo que será submetido à análise.

Maioridade penal

Responsável pelo parecer, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) considerou que a redução da maioridade penal não deveria ser incorporada à PEC da Segurança Pública por se tratar de um assunto alheio ao objeto principal da proposta, caracterizando o que no Legislativo é chamado de “jabuti”.

O relator também apontou a existência de divergências políticas e doutrinárias sobre o tema. Como argumento, lembrou que a Câmara dos Deputados já havia criado, em agosto deste ano, uma comissão especial para discutir a questão com maior aprofundamento técnico.

Na avaliação de Rogério Carvalho, incluir a Emenda 84, apresentada durante a sessão, em uma proposta submetida a calendário especial comprometeria as etapas adequadas de discussão de um assunto considerado complexo.

A decisão também teve como objetivo evitar alterações no texto principal que obrigassem o retorno da matéria à Câmara dos Deputados. Segundo o relator, isso impediria a promulgação imediata da PEC e atrasaria a implementação de medidas consideradas urgentes para a segurança pública.

A Emenda 84 foi apresentada pelo líder da oposição, senador Rogerio Marinho (PL-RN). A proposta estabelecia a redução da maioridade penal para 16 anos como regra geral e para 14 anos nos casos de crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e participação em organizações criminosas.

Marinho contestou o entendimento do relator de que o tema não deveria integrar a PEC. Para o senador, a redução da maioridade penal está diretamente relacionada à segurança pública. Ele também criticou a decisão de separar as propostas, argumentando que a medida adiaria a discussão e impediria a votação das emendas naquele momento.

Segunda emenda previa redução apenas para crimes hediondos

A outra proposta de alteração foi apresentada pelo líder do PT, senador Camilo Santana (PT-CE). Diferentemente do texto defendido pela oposição, a emenda estabelecia a redução da maioridade penal para 16 anos exclusivamente nos casos de crimes hediondos.