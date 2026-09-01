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Senado aprova projeto do Redata, que incentiva data centers no Brasil

Proposta cria beneficios fiscais para bigtechs que instalarem data centers no Brasil e segue, agora, para sanção presidencial

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  • Metrópoles

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 22:32

Senado federal
Senado federal Crédito: Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil

O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (1º), o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata) sem alterações, em uma vitória para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que poderá sancionar o projeto nos próximos dias. A medida oferece incentivos fiscais para empresas que instalarem ou ampliarem data centers no Brasil.

A proposta é uma das quatro prioridades do Palácio do Planalto para esta semana de esforço concentrado no Congresso. O relator, o governista Cid Gomes (PSB-CE), fez somente emendas de redação, ou seja, sem mudança de mérito. O texto segue para sanção presidencial.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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