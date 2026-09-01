Senado aprova projeto do Redata, que incentiva data centers no Brasil

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Metrópoles
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 22:32
O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (1º), o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata) sem alterações, em uma vitória para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que poderá sancionar o projeto nos próximos dias. A medida oferece incentivos fiscais para empresas que instalarem ou ampliarem data centers no Brasil.
A proposta é uma das quatro prioridades do Palácio do Planalto para esta semana de esforço concentrado no Congresso. O relator, o governista Cid Gomes (PSB-CE), fez somente emendas de redação, ou seja, sem mudança de mérito. O texto segue para sanção presidencial.