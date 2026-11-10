LICITAÇÃO

Senado vai fornecer 95 iPhones 18 Pro e outros 330 celulares a parlamentares e servidores

Contratação também inclui serviços de telefonia e tem custo estimado em R$ 6 milhões

Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 18:00

iPhones 18 Pro Crédito: Reprodução

O Senado Federal prevê fornecer 425 aparelhos celulares a parlamentares e servidores, sendo 95 iPhones 18 Pro e outros 330 modelos das marcas Samsung e Motorola. A contratação também inclui serviços de telefonia e tem custo estimado em R$ 6 milhões, com vigência inicial de quatro anos. A licitação foi aberta no fim de outubro.

Os aparelhos serão cedidos em regime de comodato, ou seja, ficarão disponíveis para uso durante o período do contrato, sem transferência de propriedade. Para cada iPhone, o custo mensal previsto é de R$ 582,74. No site oficial da Apple, o mesmo modelo é comercializado por R$ 13.499.

O edital estabelece que os celulares deverão ser trocados a cada dois anos. Na substituição, o Senado exige que o novo modelo seja o melhor disponível dentro da categoria high end, classificação destinada aos aparelhos de alto desempenho.

Novos modelos de iPhone 1 de 8

A nova contratação substituirá o pregão realizado em 2022, quando foram adquiridos 93 iPhones 13 Pro e 290 celulares intermediários da Samsung e da Motorola. Além do aumento na quantidade de aparelhos, o contrato atual prevê ampliação da franquia de internet móvel.

Nos celulares de categoria superior, o pacote de dados passará de 50 GB para 100 GB. Já nos modelos intermediários, a franquia será ampliada de 20 GB para 50 GB.