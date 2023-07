Senador Romário é internado em hospital do Rio de Janeiro

O senador Romário (PL) foi internado nesta quinta-feira (13) em hospital no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do ex-jogador, ele está com uma infecção intestinal.



Romário foi reeleito no ano passado para mais oito anos de mandato. Ele recebeu 2.384.080 votos (29,19% dos válidos), ficando à frente de Alessandro Molon (PSB).



Além da carreira política, Romário é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, sendo o grande destaque na conquista do tetracampeonato da Copa do Mundo em 1994.