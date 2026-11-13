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Senadores do PL contrariam determinação do partido e votam a favor de pacote fiscal do governo

Eduardo Gomes e Izalci Lucas votaram a favor da proposta do governo Lula, apesar da orientação da sigla

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:18

Eduardo Gomes e Izalci Lucas
Eduardo Gomes e Izalci Lucas Crédito: Divulgação

Dois integrantes da bancada do PL no Senado votaram em desacordo com a orientação partidária e apoiaram o projeto de ajuste fiscal do governo federal, aprovado nesta quinta-feira (12). Eduardo Gomes (TO) e Izalci Lucas (DF) foram favoráveis ao texto-base, que recebeu 45 votos a favor e 31 contra.

A sigla havia recomendado que seus parlamentares rejeitassem a proposta. Dos 14 senadores do partido que participaram da votação, 12 seguiram a determinação e votaram contra o projeto.

Durante a discussão, senadores do PL manifestaram oposição a diferentes pontos do pacote. Entre as críticas estavam a avaliação de que as medidas não representam um ajuste efetivo das contas públicas e o risco de aumento da carga tributária.

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Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos) na bancada do DF no Senado por Divulgação

A condução da proposta também foi alvo de questionamentos. Parlamentares reclamaram do ritmo acelerado da tramitação e do prazo considerado insuficiente para examinar as alterações apresentadas pelo relator, Eduardo Braga (MDB-AM).

Uma das mudanças que geraram maior resistência envolve os repasses a estados e municípios previstos na Lei Kandir. A legislação estabelece compensações financeiras aos governos estaduais pelas perdas de arrecadação decorrentes da desoneração de impostos sobre produtos destinados à exportação.

O projeto estabelece um teto anual de R$ 1 bilhão para esses pagamentos entre 2027 e 2030. Eventuais valores que excederem esse limite poderão ser quitados até 2037.

A alteração foi criticada por integrantes da oposição, que classificaram a medida como uma espécie de calote nos estados. Para esses parlamentares, o adiamento dos repasses compromete as finanças dos governos locais.

A votação do texto-base não encerra a análise da proposta no Senado. Os senadores ainda precisam examinar os destaques apresentados ao projeto, etapa prevista para a próxima terça-feira (17). Concluída essa fase, a matéria será encaminhada à Câmara dos Deputados.

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