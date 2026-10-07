CASOS SUSPEITOS

Serial killer? Série de assassinatos com mesmo modus operandi chama atenção em São Paulo

Crimes ocorreram em menos de um mês

Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 08:32

Serial killer? Série de assassinatos com mesmo modus operandi chama atenção em São Paulo Crédito: Reprodução / X / Divulgação / PM

Uma sequência de cinco homicídios registrados em menos de um mês na cidade de São Paulo (SP) chamou a atenção pela forma semelhante como alguns dos corpos foram encontrados. As vítimas estavam dentro de sacos plásticos ou tinham os corpos cobertos e amarrados, o que levou internautas a especularem sobre a possível atuação de um serial killer. A polícia, porém, afirma que ainda é cedo para estabelecer uma relação entre os crimes.

O primeiro caso ocorreu em 5 de setembro, quando garis encontraram um corpo dentro de um saco plástico preto na Rua Contos Gauchescos, no Jabaquara, zona sul da capital. O cadáver estava amarrado e a identidade da vítima não havia sido confirmada, segundo o Metrópoles. O caso é investigado pelo 16º Distrito Policial (Vila Clementino).

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Cinco dias depois, em 10 de setembro, dois corpos foram encontrados em um intervalo de menos de 24 horas e a menos de três quilômetros de distância um do outro, na zona leste.

Um deles estava em um terreno baldio na Rua Zenichi Sato, no bairro Colônia. O corpo estava amarrado, coberto por um cobertor e com a cabeça envolvida por sacos plásticos. A chuva dificultou a identificação e a análise de possíveis ferimentos.

O segundo cadáver foi localizado na Rua Osmano Ungaretti, na Vila Chuca. A vítima era uma mulher e estava enrolada em um cobertor e dentro de um saco plástico. Também foram identificados ferimentos provocados por arma de fogo. Os dois casos foram registrados no 53º DP (Parque do Carmo).

A quarta vítima foi encontrada em 19 de setembro, no Jaçanã, zona norte. O corpo, identificado posteriormente como Murilo Sanches dos Santos, estava esquartejado e dividido em sacolas plásticas. Moradores localizaram as partes e acionaram a polícia. O caso é investigado pelo 73º Distrito Policial.

O quinto corpo foi localizado em 2 de outubro, no Parque Ecológico do Tietê, na zona leste. A vítima, ainda não identificada, era um homem e estava dentro de um saco plástico, com braços e pernas amarrados com fita adesiva. O cadáver foi encontrado na ciclovia da Via Parque, próximo ao CT Joaquim Grava.

Um delegado que acompanhou o caso identificou indícios de morte violenta, mas, inicialmente, não foi possível determinar o tipo de ferimento.

Polícia ainda investiga relação entre os casos

A semelhança na forma como os corpos foram encontrados fez com que usuários das redes sociais levantassem a hipótese de que os crimes poderiam estar relacionados. Perfis voltados para crimes reais também passaram a reunir informações dos casos e apontar possíveis semelhanças.