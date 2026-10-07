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Esther Morais
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 08:32
Uma sequência de cinco homicídios registrados em menos de um mês na cidade de São Paulo (SP) chamou a atenção pela forma semelhante como alguns dos corpos foram encontrados. As vítimas estavam dentro de sacos plásticos ou tinham os corpos cobertos e amarrados, o que levou internautas a especularem sobre a possível atuação de um serial killer. A polícia, porém, afirma que ainda é cedo para estabelecer uma relação entre os crimes.
O primeiro caso ocorreu em 5 de setembro, quando garis encontraram um corpo dentro de um saco plástico preto na Rua Contos Gauchescos, no Jabaquara, zona sul da capital. O cadáver estava amarrado e a identidade da vítima não havia sido confirmada, segundo o Metrópoles. O caso é investigado pelo 16º Distrito Policial (Vila Clementino).
Serial killer? Série de assassinatos com mesmo modus operandi chama atenção em São Paulo
Cinco dias depois, em 10 de setembro, dois corpos foram encontrados em um intervalo de menos de 24 horas e a menos de três quilômetros de distância um do outro, na zona leste.
Um deles estava em um terreno baldio na Rua Zenichi Sato, no bairro Colônia. O corpo estava amarrado, coberto por um cobertor e com a cabeça envolvida por sacos plásticos. A chuva dificultou a identificação e a análise de possíveis ferimentos.
O segundo cadáver foi localizado na Rua Osmano Ungaretti, na Vila Chuca. A vítima era uma mulher e estava enrolada em um cobertor e dentro de um saco plástico. Também foram identificados ferimentos provocados por arma de fogo. Os dois casos foram registrados no 53º DP (Parque do Carmo).
A quarta vítima foi encontrada em 19 de setembro, no Jaçanã, zona norte. O corpo, identificado posteriormente como Murilo Sanches dos Santos, estava esquartejado e dividido em sacolas plásticas. Moradores localizaram as partes e acionaram a polícia. O caso é investigado pelo 73º Distrito Policial.
O quinto corpo foi localizado em 2 de outubro, no Parque Ecológico do Tietê, na zona leste. A vítima, ainda não identificada, era um homem e estava dentro de um saco plástico, com braços e pernas amarrados com fita adesiva. O cadáver foi encontrado na ciclovia da Via Parque, próximo ao CT Joaquim Grava.
Um delegado que acompanhou o caso identificou indícios de morte violenta, mas, inicialmente, não foi possível determinar o tipo de ferimento.
A semelhança na forma como os corpos foram encontrados fez com que usuários das redes sociais levantassem a hipótese de que os crimes poderiam estar relacionados. Perfis voltados para crimes reais também passaram a reunir informações dos casos e apontar possíveis semelhanças.
Ao Metrópoles, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, delegado Nico Gonçalves, afirmou que ainda é muito cedo para afirmar as circunstâncias dos crimes ou confirmar a existência de um serial killer. Segundo ele, os casos permanecem em investigação.