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Metrópoles
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 22:25
Um servidor da Prefeitura de Padre Bernardo, município de Goiás (GO) no Entorno do DF, foi detido, nesta terça-feira (17), após usar um carro oficial da Secretaria de Saúde municipal para ir a uma academia em Brazlândia, no Distrito Federal (DF). A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada pelo vereador Thiago da Farmácia (Podemos) que acompanhou o caso.
O vereador chegou a questionar o servidor na porta da academia e avisá-lo de que iria prender o veículo, que só sairia do local se algum autoridade da prefeitura fosse buscar.