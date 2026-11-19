BRASIL

Servidor é detido após usar carro oficial de prefeitura para ir à academia

Viatura pertence a Secretaria de Saúde de Padre Bernardo, Entorno do DF

Metrópoles

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 22:25

Servidor foi detido no DF Crédito: Reprodução/ Vereador Thiago da Farmácia

Um servidor da Prefeitura de Padre Bernardo, município de Goiás (GO) no Entorno do DF, foi detido, nesta terça-feira (17), após usar um carro oficial da Secretaria de Saúde municipal para ir a uma academia em Brazlândia, no Distrito Federal (DF). A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada pelo vereador Thiago da Farmácia (Podemos) que acompanhou o caso.