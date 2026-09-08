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Servidor fica seis meses sem fazer nada no trabalho, entra com processo na Justiça e ganha indenização de R$ 10 mil por 'ócio forçado'

Trabalhador era operador de máquinas, mas passou meses sentado em um barracão após outro funcionário assumir sua função

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08:24

Decisão foi do Tribunal de
Decisão foi do Tribunal de Crédito: Divulgação

Seis meses de expediente sem receber nenhuma tarefa terminaram em uma indenização de R$ 10 mil para um servidor público de Erval Velho, em Santa Catarina. O homem, que trabalhava como operador de máquinas, era obrigado a permanecer sentado em um barracão de obras durante o horário de trabalho, segundo testemunhas ouvidas pela Justiça.

A situação ocorreu entre junho e dezembro de 2024, depois que outro funcionário foi colocado para operar a motoniveladora que ficava sob responsabilidade do servidor. Após um desentendimento relacionado à mudança, ele passou a cumprir a jornada no pátio da prefeitura, sem que novas atividades fossem atribuídas a ele.

Justiça

Justiça por Shutterstock
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Justiça por Shutterstock

Em julho daquele ano, o trabalhador chegou a procurar formalmente a administração municipal para pedir que suas funções fossem definidas. Mesmo assim, de acordo com o processo, nenhuma providência foi tomada. Testemunhas confirmaram que ele continuou comparecendo ao trabalho diariamente, mas permanecia no barracão sem exercer qualquer atividade.

A 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) reconheceu a situação como assédio moral e manteve a indenização de R$ 10 mil determinada pela Justiça. A decisão, divulgada na sexta-feira (4), confirmou a sentença da Vara Única de Cunha Porã.

Os magistrados ressaltaram que a prefeitura pode reorganizar e redefinir as atribuições de seus servidores, mas não pode deixar um funcionário completamente sem atividades. Caso houvesse resistência do trabalhador em assumir novas funções, a administração deveria ter instaurado um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta.

Para definir o valor da indenização, a Justiça considerou o período em que o servidor permaneceu afastado de suas funções e também o caráter pedagógico da condenação. A quantia ainda terá incidência de juros e correção monetária. A decisão foi tomada por unanimidade pelos integrantes da turma recursal.

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