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Servidor público de 43 anos morre após passar mal fazendo exercício em academia

João Paulo Pereira tinha problemas cardíacos e treinava em uma unidade da Smart Fit, em Fortaleza

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 09:01

João Paulo Pereira tinha 43 anos
João Paulo Pereira tinha 43 anos Crédito: Reprodução

O servidor público João Paulo Pereira de Sousa, de 43 anos, morreu na quarta-feira (11) após passar mal durante um treino em uma academia Smart Fit, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Natural de Tauá, no interior do Ceará, ele trabalhava no setor de licitações da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Segundo informações do portal G1, João Paulo fazia exercícios em um aparelho utilizado em pé quando passou mal e caiu. Ele ficou desacordado e não reagiu às tentativas de reanimação. Os demais frequentadores foram orientados a deixar o estabelecimento durante o atendimento.

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A família confirmou que o servidor tinha problemas cardíacos, mas fazia acompanhamento médico e exames. "Ele não estava simplesmente ignorando a própria condição. Pelo contrário: havia acompanhamento e cuidado", afirmou a sobrinha, Séfora Antonieta ao site.

João Paulo havia trabalhado como professor da rede municipal de Tauá, de onde estava licenciado. Ele completaria 44 anos no dia 19 de novembro. Em nota, a Smart Fit informou que adotou os procedimentos de emergência e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o aluno não resistiu. A Secretaria Municipal de Educação de Tauá também lamentou a morte.

Com a morte de João Paulo, Fortaleza e Região Metropolitana somam nove mortes em academias desde julho de 2025. Entre as vítimas estão o policial civil Francisco José Alves da Silva Júnior, a empresária Áurea Maria Rodrigues, o professor de Educação Física Renan Guedes, um adolescente de 17 anos e o professor Jeyres Pereira Nobre, além de outros três frequentadores. Os casos ocorreram em diferentes estabelecimentos e envolveram pessoas de várias idades.

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