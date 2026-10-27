CRIME

Servidora é morta a tiros pelo companheiro durante comemoração do resultado das eleições

Juliana Camila Pinto Ribeiro tinha dois filhos e trabalhava havia 12 anos na Ouvidoria municipal

Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 09:15

Juliana Camila Pinto Ribeiro foi morta a tiros Crédito: Reprodução

Uma servidora pública identificada como Juliana Camila Pinto Ribeiro, 39 anos, foi morta a tiros pelo companheiro durante uma comemoração no Recife, na noite de domingo (25). Após atirar contra a vítima, Josenildo Gomes de Souza Júnior tirou a própria vida. O crime foi registrado em vídeo por uma pessoa que filmava a festa realizada na rua, segundo o g1 Pernambuco.

As imagens mostram o momento em que os disparos interrompem a comemoração. É possível ouvir cerca de oito tiros, enquanto as pessoas que estavam na calçada se assustam e correm para dentro de uma residência. O registro também mostra a reação de desespero de pessoas próximas após encontrarem os dois caídos no chão.

Crime aconteceu durante festa após resultado das eleições 1 de 4

Segundo informações apuradas pela TV Globo, Josenildo chegou ao endereço antes dos disparos e chamou Juliana para conversar. Os dois estavam separados havia cerca de um mês, depois de manterem um relacionamento por aproximadamente 20 anos. Mãe de dois filhos, Juliana trabalhava na Ouvidoria da Prefeitura do Recife, onde atuou por 12 anos. O prefeito Victor Marques (PCdoB) lamentou a morte da servidora nas redes sociais e condenou o feminicídio.