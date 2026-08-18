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Servidora pública é demitida após faltar por mais de três anos ao trabalho e terá que devolver R$ 12 mil

Funcionária ocupava cargo de professora da rede municipal

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 08:34

Servidora pública é demitida após faltar por mais de três anos ao trabalho e terá que devolver R$ 12 mil Crédito: Divulgação

Uma professora da rede municipal de ensino de Rondonópolis, em Mato Grosso, foi demitida por abandono de cargo após permanecer mais de três anos afastada das funções. A decisão administrativa também determinou que ela devolva aos cofres públicos R$ 12.480,19 recebidos indevidamente.

Segundo a Prefeitura, a servidora havia obtido licença para tratar de interesses particulares entre outubro de 2020 e setembro de 2022. Após o fim do período autorizado, ela não retornou ao trabalho nem apresentou justificativas para as ausências.

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O município informou que realizou diversas notificações para que a professora comparecesse e regularizasse a situação. Diante da ausência prolongada, foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar o caso.

Durante o processo, também foi identificado o pagamento indevido de R$ 12.480,19, provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O valor deverá ser ressarcido aos cofres públicos.

A Prefeitura afirmou que a servidora teve garantidos o direito à ampla defesa e o acompanhamento do processo administrativo antes da decisão pela demissão.

Segundo a administração municipal, a ausência prolongada de servidores pode afetar a prestação dos serviços públicos. Na educação, por exemplo, a falta de um professor exige a substituição do profissional para evitar prejuízos aos alunos.

De acordo com o município, seis servidores efetivos foram demitidos nos últimos dez anos, sendo três somente em 2026, em casos considerados graves e após apuração em processos administrativos.

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Servidor Público

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