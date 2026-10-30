VIROU PIADA

Servidores recebem milho de pipoca de presente em prefeitura de capital no Sul do país

Lembrança pelo Dia do Servidor Público foi distribuída pela Secretaria de Assistência Social

Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 14:10

Mimo recebido pelo Dia do Funcionário Público Crédito: Reprodução

Um pacote de milho de pipoca cru acompanhado de um cartão de agradecimento provocou críticas nas redes sociais após ser entregue a servidores da Secretaria de Assistência Social de Florianópolis. A lembrança foi distribuída em homenagem ao Dia do Servidor Público.

A imagem do presente foi publicada nesta quinta-feira (29) pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis (Sintrasem). A entidade questionou a iniciativa e contrapôs o brinde às condições de trabalho na pasta.

"Enquanto na Secretaria de Assistência Social enfrentamos falta de investimentos, equipes incompletas e condições de trabalho precárias para garantir direitos sociais à população de Florianópolis, a secretária Zena Becker presenteia os trabalhadores com grãos de milho no Dia do Servidor Público", escreveu o sindicato.

A publicação também recebeu comentários irônicos. "Se todo mundo juntar seu saquinho dá pra fazer uma bacia de pipoca", escreveu um perfil.