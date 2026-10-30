Servidores recebem milho de pipoca de presente em prefeitura de capital no Sul do país

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Carol Neves
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 14:10
Um pacote de milho de pipoca cru acompanhado de um cartão de agradecimento provocou críticas nas redes sociais após ser entregue a servidores da Secretaria de Assistência Social de Florianópolis. A lembrança foi distribuída em homenagem ao Dia do Servidor Público.
A imagem do presente foi publicada nesta quinta-feira (29) pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis (Sintrasem). A entidade questionou a iniciativa e contrapôs o brinde às condições de trabalho na pasta.
"Enquanto na Secretaria de Assistência Social enfrentamos falta de investimentos, equipes incompletas e condições de trabalho precárias para garantir direitos sociais à população de Florianópolis, a secretária Zena Becker presenteia os trabalhadores com grãos de milho no Dia do Servidor Público", escreveu o sindicato.
A publicação também recebeu comentários irônicos. "Se todo mundo juntar seu saquinho dá pra fazer uma bacia de pipoca", escreveu um perfil.
Procurada pela reportagem, a prefeitura esclareceu que a ação partiu exclusivamente da Secretaria de Assistência Social e foi destinada aos servidores da própria pasta. Segundo a administração municipal, o foco da homenagem era o texto do cartão, que aborda potencial e "calor para impulsionar resultados".