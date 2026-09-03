PRÊMIO MILIONÁRIO

Sete apostas levam prêmio de quase R$ 5 milhões da Lotofácil 3779

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta quinta-feira (3)

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 23:12

Lotofácil Crédito: Shutterstock

O concurso nº 3779 da Lotofácil foi sorteado na noite desta quinta-feira (3), no Espaço da Sorte. O prêmio principal de quase R$ 5 milhões saiu para sete apostas.

Um dos bilhetes vencedores foi registrado na cidade de Mimoso do Sul (ES), por meio dos canais eletrônicos da Caixa. A aposta é do tipo simples, com 15 números marcados.



A segunda aposta simples é da cidade de Juiz de Fora (MG) foi registrada na Lotérica Lotus Serviços e tinha 15 números selecionados no volante.

O terceiro vencedor é de Pinhais (PR). A aposta, que é um bolão de quatro cotas, foi registrada na Loterias Macanhan.

Na cidade de Rosário Ivaí (PR) está o quarto vencedor, com um bilhete registrado por meio dos canais eletrônicos da Caixa. A aposta simples possui 15 números marcados.

Os demais vencedores são de Araraquara, Indaiatuba e São Paulo, no estado de São Paulo. Cada um dos vencedores levou para casa o total de R$ 532.221,72.

Além do ganhador principal, 704 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 889,16 cada. Outras 17.324 apostas faturaram R$ 35,00 com 13 acertos. Com 12 números acertados, 179.888 apostas ganharam R$ 14 e 847.986 de apostadores acertaram 11 números e levaram R$ 7 cada.



Os números sorteados foram: 03-04-05-07-08-10-11-13-14-16-17-19-23-24-25.

Lotofácil: como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

"[O apostador] Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Lotofácil: como sacar os prêmios?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.