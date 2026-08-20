Sete erros no PIX que podem fazer você perder dinheiro — e como se proteger

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Perla Ribeiro
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:26
O PIX transformou a forma como os brasileiros movimentam dinheiro. Em apenas seis anos, o sistema se tornou o meio de pagamento mais usado no país, graças à rapidez e à praticidade das transferências. Mas justamente a velocidade que facilita a vida também virou uma oportunidade para criminosos.
Por trás de uma simples transferência existe uma cadeia formada pelo Banco Central, instituições financeiras e usuários. E, segundo especialistas, os golpes frequentemente exploram o ponto mais vulnerável dessa estrutura: o comportamento do próprio consumidor. “A segurança do PIX depende de uma cadeia inteira funcionando bem, e os golpistas exploram exatamente os elos mais fracos dessa cadeia, que são os consumidores”, alerta Antonio Gesteira, diretor executivo sênior de Riscos, Investigações e Tecnologia da FTI Consulting.
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O Banco Central vem endurecendo as regras para dificultar golpes e aumentar as possibilidades de recuperação de valores desviados. Entre as medidas está o MED 2.0, versão aprimorada do Mecanismo Especial de Devolução, que passou a ser obrigatória em fevereiro de 2026, com a entrada em vigor da Resolução BCB nº 493.
Segundo Gesteira, uma das mudanças permite que, quando o dinheiro de um golpe é distribuído por diferentes contas para dificultar seu rastreamento, os valores possam ser bloqueados simultaneamente. As instituições financeiras também passaram a ter obrigações mais rigorosas para identificar comportamentos atípicos e verificar registros de fraude associados a CPFs e CNPJs, além de realizar bloqueio cautelar quando houver indícios de que a conta recebedora seja uma conta laranja.
Ainda assim, nenhuma tecnologia elimina completamente o risco. Pequenas atitudes do usuário podem fazer diferença na hora de evitar um golpe.
A velocidade que ajuda também pode ser usada contra você
A facilidade do PIX não deve significar transferência automática diante de qualquer pedido. Mesmo com mecanismos de segurança cada vez mais sofisticados, a conferência dos dados, a desconfiança diante da urgência e a comunicação imediata com o banco continuam sendo barreiras importantes contra golpes. A regra mais simples é também uma das mais eficientes: se alguém estiver pressionando você a fazer um PIX imediatamente, pare antes de pagar.