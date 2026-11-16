Sete erros que podem colocar seu dinheiro em risco: saiba como evitar golpes no PIX

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Perla Ribeiro
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 05:30
Rápido e prático, o PIX transformou a maneira como os brasileiros fazem pagamentos e transferências. Mas a mesma agilidade que facilita a rotina também atrai golpistas, que aproveitam a falta de atenção e a desinformação dos usuários para aplicar fraudes. Em 16 de novembro de 2026, o sistema completa seis anos de funcionamento, em meio ao avanço de medidas para reforçar a segurança das operações.
A proteção do PIX depende de uma cadeia que envolve o Banco Central, responsável pela regulamentação, as instituições financeiras e os próprios consumidores. Quando um desses elos falha, os criminosos encontram oportunidades para agir. “A segurança do PIX depende de uma cadeia inteira funcionando bem, e os golpistas exploram exatamente os elos mais fracos dessa cadeia, que são os consumidores”, alerta Antonio Gesteira, diretor executivo sênior de Riscos, Investigações e Tecnologia da FTI Consulting.
Traficantes exigem Pìx de moradores
Segundo o especialista, o Banco Central tem endurecido as regras para dificultar o uso do sistema em golpes e crimes. As mudanças buscam tanto prevenir fraudes quanto ampliar as possibilidades de recuperação dos valores transferidos pelas vítimas. Uma das novidades é o MED 2.0, versão aprimorada do Mecanismo Especial de Devolução, que se tornou obrigatória em fevereiro de 2026, com a entrada em vigor da Resolução BCB nº 493. A ferramenta permite ampliar o rastreamento de valores desviados, inclusive quando os criminosos distribuem o dinheiro entre diferentes contas para dificultar sua localização.
“Agora, se o golpista espalhar o valor por contas diferentes para dificultar a rastreabilidade, o sistema pode bloquear os fundos em todas elas simultaneamente. Além disso, as instituições financeiras passam a ter obrigações mais rigorosas para identificar comportamentos atípicos, com a responsabilidade de verificar registros de fraudes associadas a um CPF ou CNPJ e realizar um bloqueio cautelar caso a conta recebedora tenha indícios de ser uma conta laranja”, explica Gesteira.
Apesar dos avanços, a atenção dos usuários continua sendo fundamental. Pequenos descuidos, como não conferir os dados de quem vai receber o dinheiro ou agir sob pressão, podem abrir caminho para prejuízos. Veja sete erros comuns e saiba como evitá-los.
Os sete erros que podem facilitar golpes pelo PIX
Atenção continua sendo essencial
As mudanças nas regras e nos mecanismos de segurança ampliam as ferramentas de combate às fraudes, mas não eliminam o risco de golpes. Conferir os dados do destinatário, desconfiar de pedidos urgentes e nunca compartilhar códigos de acesso são cuidados simples que podem evitar prejuízos.