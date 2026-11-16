SEU BOLSO

Sete erros que podem colocar seu dinheiro em risco: saiba como evitar golpes no PIX

Sistema completa seis anos em novembro e se consolida como o meio de pagamento mais usado no Brasil; especialista alerta para falhas de comportamento que facilitam a ação de criminosos e explica como se proteger

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 05:30

Sete erros que podem colocar seu dinheiro em risco: saiba como evitar golpes no PIX Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Rápido e prático, o PIX transformou a maneira como os brasileiros fazem pagamentos e transferências. Mas a mesma agilidade que facilita a rotina também atrai golpistas, que aproveitam a falta de atenção e a desinformação dos usuários para aplicar fraudes. Em 16 de novembro de 2026, o sistema completa seis anos de funcionamento, em meio ao avanço de medidas para reforçar a segurança das operações.

A proteção do PIX depende de uma cadeia que envolve o Banco Central, responsável pela regulamentação, as instituições financeiras e os próprios consumidores. Quando um desses elos falha, os criminosos encontram oportunidades para agir. “A segurança do PIX depende de uma cadeia inteira funcionando bem, e os golpistas exploram exatamente os elos mais fracos dessa cadeia, que são os consumidores”, alerta Antonio Gesteira, diretor executivo sênior de Riscos, Investigações e Tecnologia da FTI Consulting.

Traficantes exigem Pìx de moradores 1 de 27

Segundo o especialista, o Banco Central tem endurecido as regras para dificultar o uso do sistema em golpes e crimes. As mudanças buscam tanto prevenir fraudes quanto ampliar as possibilidades de recuperação dos valores transferidos pelas vítimas. Uma das novidades é o MED 2.0, versão aprimorada do Mecanismo Especial de Devolução, que se tornou obrigatória em fevereiro de 2026, com a entrada em vigor da Resolução BCB nº 493. A ferramenta permite ampliar o rastreamento de valores desviados, inclusive quando os criminosos distribuem o dinheiro entre diferentes contas para dificultar sua localização.

“Agora, se o golpista espalhar o valor por contas diferentes para dificultar a rastreabilidade, o sistema pode bloquear os fundos em todas elas simultaneamente. Além disso, as instituições financeiras passam a ter obrigações mais rigorosas para identificar comportamentos atípicos, com a responsabilidade de verificar registros de fraudes associadas a um CPF ou CNPJ e realizar um bloqueio cautelar caso a conta recebedora tenha indícios de ser uma conta laranja”, explica Gesteira.

Apesar dos avanços, a atenção dos usuários continua sendo fundamental. Pequenos descuidos, como não conferir os dados de quem vai receber o dinheiro ou agir sob pressão, podem abrir caminho para prejuízos. Veja sete erros comuns e saiba como evitá-los.

Os sete erros que podem facilitar golpes pelo PIX

1. Conferir apenas a chave, sem verificar o nome do destinatário

Antes de concluir uma transferência, é importante conferir se o nome exibido na tela corresponde à pessoa ou empresa que deveria receber o dinheiro. Criminosos podem utilizar chaves vinculadas a nomes genéricos ou semelhantes aos de estabelecimentos conhecidos para confundir a vítima. “A chave pode estar correta e o destinatário, errado. Sempre confirme nome e CPF antes de concluir a transação”, orienta Gesteira.



2. Fazer transações usando redes Wi-Fi públicas

Redes abertas em locais como shoppings, aeroportos e cafeterias podem oferecer riscos à segurança das informações. Por isso, a recomendação é evitar movimentações financeiras quando o celular estiver conectado a uma rede pública e dar preferência à internet móvel do próprio aparelho.



3. Não verificar quem está enviando a mensagem

Perfis falsos em aplicativos de conversa são usados para se passar por familiares, amigos ou conhecidos. Um exemplo é o golpe do novo número, em que o criminoso afirma ter trocado de telefone e pede dinheiro emprestado ou solicita o pagamento de uma conta.

“Os golpes no PIX tornaram-se crimes sofisticados, usando de manipulação psicológica para enganar as vítimas. Desconfie se alguém disser que é um parente ou conhecido para pedir pagamento ou empréstimo”, afirma o especialista. Antes de transferir, procure confirmar a história por outro canal.



4. Manter limites de transferência muito altos

Os aplicativos bancários permitem configurar limites diferentes para operações realizadas durante o dia e à noite. Deixar valores elevados por comodidade pode aumentar o prejuízo em caso de golpe ou roubo do celular.

A orientação é revisar os limites periodicamente e ajustá-los à rotina de uso. Reduzir os valores fora dos horários habituais de movimentação é uma forma de diminuir a exposição a perdas.



5. Compartilhar códigos de autenticação recebidos por SMS

Criminosos podem se passar por funcionários de bancos e alegar que precisam confirmar a identidade do cliente para solicitar códigos enviados por mensagem de texto. Na prática, essas informações podem permitir o acesso a contas ou a realização de operações indevidas.

“Nenhum atendente legítimo pedirá esse código. Procure sempre os canais oficiais do banco”, alerta Gesteira. Por isso, nunca compartilhe códigos de autenticação, senhas ou outras informações de segurança recebidas no celular.



6. Fazer transferências sob pressão ou em situações de urgência

Pedidos de pagamento imediato, cobranças com prazo muito curto e mensagens sobre supostas emergências familiares são recursos usados para impedir que a vítima pense antes de agir. A pressa pode levar a pessoa a ignorar sinais de fraude ou deixar de conferir os dados da operação.

“Qualquer situação que exija uma transferência imediata e sem tempo para pensar deve ser tratada como sinal de alerta”, diz o especialista. Diante de uma solicitação inesperada, interrompa a operação e confirme a informação antes de enviar o dinheiro.



7. Não denunciar o golpe depois de ser vítima

Achar que não adianta tomar providências é outro erro que pode dificultar a resposta à fraude. Mesmo depois de uma transferência indevida, é importante entrar em contato imediatamente com o banco, registrar um boletim de ocorrência e comunicar o caso ao Banco Central.

Além de abrir caminho para a tentativa de recuperação dos valores, os registros ajudam a alimentar os sistemas de monitoramento das instituições financeiras e do regulador. “O consumidor é parte dessa cadeia de segurança. Reportar o golpe protege não só você, mas os próximos alvos”, conclui Gesteira.



Atenção continua sendo essencial