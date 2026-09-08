MUDANÇAS

Seu celular está na lista? WhatsApp para de funcionar em 21 aparelhos a partir desta terça (8)

Medida atinge sistemas operacionais Android 5.0 e 5.1

Millena Marques

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 17:49

WhatsApp Crédito: Yuri Samoilov/Wikimedia Commons

A partir desta terça-feira (8), o WhatsApp deixa de funcionar em 21 modelos de celulares com os sistemas operacionais Android 5.0 e 5.1. O aplicativo passa a exigir, no mínimo, o Android 6 para continuar operando.

A medida, segundo a empresa, vale tanto para o WhatsApp tradicional quanto para o WhatsApp Business.

De acordo com o WhatsApp, o suporte a sistemas operacionais antigos limita a evolução do aplicativo. Recursos como canais, comunidades e melhorias nas chamadas exigem tecnologias mais recentes, que esses aparelhos já não conseguem suportar.

Os usuários dos dispositivos afetados começaram a receber notificações dentro do próprio aplicativo. Caso não haja atualização de sistema disponível para o aparelho, a única alternativa será a troca do celular.

Entre os principais modelos que utilizam Android 5.0 ou 5.1 e que deixam de ser compatíveis com o aplicativo estão:

Samsung: Galaxy S3, S4, S4 Mini, S5, Note 2, Core, Trend e J2;

Motorola: Moto G e Moto E (1ª geração);

LG: Optimus L3, L5, L7, F5, L3 II Dual e L5 II;

Sony: Xperia Z2 e Xperia Z3;