SÃO PAULO

Sexo a três e corpo no porta-malas: homem é resgatado após encontro

Após discussão violenta, dois dos participantes acharam que o terceiro estava morto e tentaram desovar corpo, mas PM interviu

Metrópoles

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:20

Três homens estavam no veículo (vítima e os dois presos) realizando um ato de sexo grupal quando houve um desentendimento Crédito: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar resgatou um homem que estava amarrado dentro de um porta-malas de um carro na manhã desta quinta-feira (8), em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Durante a abordagem, dois homens também foram presos em flagrante.