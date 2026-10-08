Sexo a três e corpo no porta-malas: homem é resgatado após encontro

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Metrópoles
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:20
A Polícia Militar resgatou um homem que estava amarrado dentro de um porta-malas de um carro na manhã desta quinta-feira (8), em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Durante a abordagem, dois homens também foram presos em flagrante.
De acordo com os registros policiais, os agentes foram acionados pelo pai da vítima. O homem percebeu que seu filho estava demorando para voltar para casa e olhou a localização dele em um aplicativo de rastreamento de celular, que apontava a Estrada Pirajussara, em Valo Velho. Pelo endereço incomum, o pai acionou as equipes policiais, que iniciaram a busca.