Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sexo a três e corpo no porta-malas: homem é resgatado após encontro

Após discussão violenta, dois dos participantes acharam que o terceiro estava morto e tentaram desovar corpo, mas PM interviu

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:20

Três homens estavam no veículo (vítima e os dois presos) realizando um ato de sexo grupal quando houve um desentendimento
Três homens estavam no veículo (vítima e os dois presos) realizando um ato de sexo grupal quando houve um desentendimento Crédito: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar resgatou um homem que estava amarrado dentro de um porta-malas de um carro na manhã desta quinta-feira (8), em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Durante a abordagem, dois homens também foram presos em flagrante.

De acordo com os registros policiais, os agentes foram acionados pelo pai da vítima. O homem percebeu que seu filho estava demorando para voltar para casa e olhou a localização dele em um aplicativo de rastreamento de celular, que apontava a Estrada Pirajussara, em Valo Velho. Pelo endereço incomum, o pai acionou as equipes policiais, que iniciaram a busca.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Tags:

são Paulo Polícia Militar Suruba

Mais recentes

Imagem - Perícia acha galão de gasolina dentro do carro de juiz que morreu carbonizado

Perícia acha galão de gasolina dentro do carro de juiz que morreu carbonizado
Imagem - Secretária de Assistência Social é encontrada morta em casa de veraneio

Secretária de Assistência Social é encontrada morta em casa de veraneio
Imagem - Aprendiz e estagiária no papel, funcionária na prática: Justiça reconhece vínculo após 2 anos de contratos

Aprendiz e estagiária no papel, funcionária na prática: Justiça reconhece vínculo após 2 anos de contratos