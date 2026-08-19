DESCANSO

Sexta-feira (21) é feriado: veja quem terá folgão de 3 dias e o que abre e fecha

A data não é feriado nacional, mas moradores de cidades de diferentes estados terão folga

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 10:27

Colatina Crédito: Reprodução

Moradores de algumas cidades brasileiras terão uma folga a mais nesta semana. A sexta-feira (21) será feriado municipal em diferentes municípios, fazendo três dias de descanso ao se somar com o sábado e o domingo.

A data, no entanto, não é considerada feriado nacional. Por isso, a folga não vale para todo o país e depende das regras estabelecidas por cada município.

Entre as cidades com feriado municipal em 21 de agosto estão Colatina (ES), Itaporanga (SP), Nova Londrina (PR), Nilópolis (RJ), Chapadão do Céu (GO) e São João de Meriti (RJ). O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também registra a data como feriado municipal em Lajinha.

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Os motivos variam de acordo com a cidade. Em Colatina, o dia está ligado ao aniversário do município, que terá programação comemorativa. Em Itaporanga, a data marca a fundação da cidade.

Já Nova Londrina terá feriado pelo Dia do Padroeiro. Em Nilópolis e São João de Meriti, a comemoração está relacionada ao aniversário dos municípios.

O que abre e fecha

Por não ser um feriado nacional, não há uma regra única para o funcionamento dos serviços em todo o Brasil. Nos municípios onde a data é oficialmente feriado, repartições públicas municipais normalmente não têm atendimento regular.

Serviços considerados essenciais, como saúde, segurança e limpeza urbana, podem continuar funcionando em regime de plantão.