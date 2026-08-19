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Sexta-feira (21) é feriado: veja quem terá folgão de 3 dias e o que abre e fecha

A data não é feriado nacional, mas moradores de cidades de diferentes estados terão folga

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 10:27

Colatina
Colatina Crédito: Reprodução

Moradores de algumas cidades brasileiras terão uma folga a mais nesta semana. A sexta-feira (21) será feriado municipal em diferentes municípios, fazendo três dias de descanso ao se somar com o sábado e o domingo. 

A data, no entanto, não é considerada feriado nacional. Por isso, a folga não vale para todo o país e depende das regras estabelecidas por cada município.

Entre as cidades com feriado municipal em 21 de agosto estão Colatina (ES), Itaporanga (SP), Nova Londrina (PR), Nilópolis (RJ), Chapadão do Céu (GO) e São João de Meriti (RJ). O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também registra a data como feriado municipal em Lajinha.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
1 de 19
1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

Os motivos variam de acordo com a cidade. Em Colatina, o dia está ligado ao aniversário do município, que terá programação comemorativa. Em Itaporanga, a data marca a fundação da cidade.

Já Nova Londrina terá feriado pelo Dia do Padroeiro. Em Nilópolis e São João de Meriti, a comemoração está relacionada ao aniversário dos municípios.

O que abre e fecha

Por não ser um feriado nacional, não há uma regra única para o funcionamento dos serviços em todo o Brasil. Nos municípios onde a data é oficialmente feriado, repartições públicas municipais normalmente não têm atendimento regular.

Serviços considerados essenciais, como saúde, segurança e limpeza urbana, podem continuar funcionando em regime de plantão.

No comércio e no setor privado, a situação pode variar. Bancos, supermercados, lojas e outros estabelecimentos devem seguir as regras municipais e trabalhistas aplicáveis, o que significa que os horários podem ser diferentes dos habituais.

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Feriados

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