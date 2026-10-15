Shopping é condenado a pagar R$ 31 mil a idoso que caiu em tampa no estacionamento

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Thais Borges
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 11:47
A 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) condenou a Associação do Fundo de Promoções Coletivas dos Lojistas do Shopping Center do Conjunto Nacional Brasília a indenizar um consumidor que sofreu uma queda no estacionamento do estabelecimento. A decisão, que foi unânime, reformou a sentença de primeira instância, que havia rejeitado os pedidos de indenização. As informações são da assessoria do TJDFT.
O consumidor, um idoso, relatou que, em maio de 2025, acompanhava a mãe a uma consulta médica no shopping quando tropeçou em uma tampa elevada de reservatório de água, pintada de amarelo e localizada entre as vagas preferenciais. O acidente provocou a ruptura completa do tendão do quadríceps, que exigiu cirurgia, sessões de fisioterapia e uso de andador e muletas. O homem também precisou se afastar do trabalho por mais de 90 dias e ficou com uma cicatriz permanente. Ele pediu indenização por danos materiais, morais e estéticos.
A associação alegou que o local estava devidamente sinalizado e que não houve falha na prestação do serviço. Em primeira instância, os pedidos foram julgados improcedentes por falta de provas e pelo reconhecimento de culpa exclusiva da vítima. O consumidor recorreu da decisão. Durante o processo, o shopping informou que não possuía mais as imagens das câmeras de segurança, apesar de a Justiça ter determinado a apresentação das gravações.
Ao julgar o recurso, a Turma concluiu que o shopping responde pelos danos causados ao consumidor independentemente da comprovação de culpa, conforme o Código de Defesa do Consumidor. O acórdão destaca que “a simples pintura do obstáculo em cor contrastante não comprova, por si só, a adoção de medidas adequadas para neutralizar ou minimizar riscos previsíveis em área destinada à circulação de consumidores.”
Os desembargadores também consideraram que o obstáculo estava localizado entre vagas destinadas a gestantes e pessoas com prioridade, circunstância que reforça o dever de cuidado do estabelecimento. Para o colegiado, a ausência das imagens de segurança, que estavam sob o controle do shopping, impede o reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor. A instalação posterior de cones e barreiras de isolamento, embora não represente confissão de responsabilidade, indica que havia medidas de segurança mais eficazes que poderiam ter sido adotadas.
Com a decisão, a associação deverá pagar R$ 1.458,28 por danos materiais, R$ 20 mil por danos morais e R$ 10 mil por danos estéticos, além de correção monetária e juros. A Turma também inverteu os ônus da sucumbência, determinando que a associação arque com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. O colegiado reconheceu ainda que a cicatriz permanente caracteriza dano estético, passível de indenização cumulativa com os danos morais.