JUSTIÇA

Shopping é condenado a pagar R$ 31 mil a idoso que caiu em tampa no estacionamento

Corte reconheceu a responsabilidade do estabelecimento por acidente que provocou ruptura de tendão, afastamento do trabalho e cicatriz permanente

Thais Borges

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 11:47

Shopping é condenado por queda de idoso em estacionamento Crédito: SIRAPHOL S.

A 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) condenou a Associação do Fundo de Promoções Coletivas dos Lojistas do Shopping Center do Conjunto Nacional Brasília a indenizar um consumidor que sofreu uma queda no estacionamento do estabelecimento. A decisão, que foi unânime, reformou a sentença de primeira instância, que havia rejeitado os pedidos de indenização. As informações são da assessoria do TJDFT.

O consumidor, um idoso, relatou que, em maio de 2025, acompanhava a mãe a uma consulta médica no shopping quando tropeçou em uma tampa elevada de reservatório de água, pintada de amarelo e localizada entre as vagas preferenciais. O acidente provocou a ruptura completa do tendão do quadríceps, que exigiu cirurgia, sessões de fisioterapia e uso de andador e muletas. O homem também precisou se afastar do trabalho por mais de 90 dias e ficou com uma cicatriz permanente. Ele pediu indenização por danos materiais, morais e estéticos.

A associação alegou que o local estava devidamente sinalizado e que não houve falha na prestação do serviço. Em primeira instância, os pedidos foram julgados improcedentes por falta de provas e pelo reconhecimento de culpa exclusiva da vítima. O consumidor recorreu da decisão. Durante o processo, o shopping informou que não possuía mais as imagens das câmeras de segurança, apesar de a Justiça ter determinado a apresentação das gravações.

Ao julgar o recurso, a Turma concluiu que o shopping responde pelos danos causados ao consumidor independentemente da comprovação de culpa, conforme o Código de Defesa do Consumidor. O acórdão destaca que “a simples pintura do obstáculo em cor contrastante não comprova, por si só, a adoção de medidas adequadas para neutralizar ou minimizar riscos previsíveis em área destinada à circulação de consumidores.”

Os desembargadores também consideraram que o obstáculo estava localizado entre vagas destinadas a gestantes e pessoas com prioridade, circunstância que reforça o dever de cuidado do estabelecimento. Para o colegiado, a ausência das imagens de segurança, que estavam sob o controle do shopping, impede o reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor. A instalação posterior de cones e barreiras de isolamento, embora não represente confissão de responsabilidade, indica que havia medidas de segurança mais eficazes que poderiam ter sido adotadas.