VÍTIMA DA VIOLÊNCIA

Silvia Poppovic relata ter sido vítima de assalto: 'Quase arrancaram minhas mãos'

"Acabo de ser assaltada, na esquina da minha casa! Me deram uma chave de pescoço, pelas costas, me derrubaram no chão e quase arrancaram minhas mãos! O ladrão levou meu anel e, felizmente, não teve tempo de tirar as pulseiras e levar o celular! Do chão, comecei a gritar e ele fugiu", disse a apresentadora.