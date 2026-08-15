BRASIL

Sindicato se pronuncia sobre fechamento de 298 lojas da Casas Bahia e demissão de cerca de 2 mil funcionários

Sindicato criticou a forma como os desligamentos estão sendo conduzidos



Elaine Sanoli

Estadão

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 21:54

Casas Bahia Crédito: Divulgação

Após o anúncio do encerramento de unidades das Casas Bahia, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região (Secor) afirmou que adotará as medidas necessárias para garantir os direitos dos trabalhadores afetados. Ao todo, a rede varejista deve fechar 298 lojas e demitir cerca de 2 mil funcionários, segundo informações do Valor Econômico.

O sindicato também criticou a forma como os desligamentos estão sendo conduzidos, conforme apurado pelo Estadão. Segundo relatos recebidos pela entidade, alguns funcionários ainda não teriam sido informados sobre detalhes das rescisões, como o pagamento das verbas trabalhistas, a liberação do FGTS, o seguro-desemprego e outros direitos previstos em lei e na convenção coletiva.

O Secor afirmou que acompanha a situação e presta assistência aos trabalhadores afetados. O presidente do sindicato, Luciano Pereira Leite, disse que a entidade vai cobrar transparência da empresa e adotar as medidas necessárias para garantir que os comerciários não sejam prejudicados.

A Casas Bahia acumulou um prejuízo de R$ 3 bilhões em 2025. A empresa havia previsto divulgar os resultados financeiros do segundo trimestre em 12 de agosto, mas adiou a apresentação para o dia 14. A teleconferência com investidores está prevista para segunda-feira (17).

Segundo informações obtidas pelo Valor Econômico, a companhia prepara um plano que prevê novas demissões e o fechamento de outras unidades. Até a manhã deste sábado (15), porém, os resultados do segundo trimestre ainda não tinham sido divulgados.