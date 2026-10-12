INVASÃO

Site da Ancine é invadido e exibe mensagem contra nordestinos

O site da Agência Nacional do Cinema (Ancine) foi hackeado nesta segunda-feira (12), com uma mensagem em ataque a nordestinos

Metrópoles

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 17:08

Ancine Crédito: Ancine

O site da Agência Nacional do Cinema (Ancine) foi invadido por hackers nesta segunda-feira (12). Quem tentou acessar a página encontrou a frase “nordestinos burros” e textos com ataques a universidades públicas e a “comunistas”, além de alegações de fraude nas eleições.

A imagem ainda acompanhava, ao fundo, uma montagem do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) usando óculos escuros e uma camisa do Brasil. A deputada federal Júlia Zanatta (PL) também aparece, segurando um chicote em uma das mãos.

A Associação das Servidoras e dos Servidores da Ancine (Aspac) comentou, em uma publicação no Instagram, sobre o assunto: “Avisamos imediatamente a TI. Já tiraram do ar. Muito gratos!”.