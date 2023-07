Sobe para 11 número de mortos em desabamento em Pernambuco

Sobe para 11 o número de mortos em desabamento de prédio no Grande Recife; 3 pessoas seguem desaparecidas no 2º dia de buscas. Crédito: Reprodução/TV Globo

Mais uma morte foi confirmada por conta do desabamento de um prédio no bairro do Janga, em Paulista, na última sexta-feira (07), subindo para onze o número de falecidos.



Em boletim divulgado às 10h deste sábado (08), a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) cita as mortes confirmadas:



- Sexo Masculino – 45 anos



- Sexo Masculino – 12 anos



- Sexo Feminino – 43 anos



- Sexo Masculino – 18 anos - Vítima retirada com vida pelos bombeiros e óbito constatado no HMA

- Sexo Masculino – 21 anos

- Sexo Masculino – 16 anos

- Sexo Masculino - 8 anos

- Sexo Feminino - 5 anos

- Mulher Trans - 19 anos

- Sexo Masculino - 40 anos

- Sexo Feminino - 37 anos

Desabamento do prédio no Janga

O desabamento ocorreu em um dos blocos do Conjunto Beira-Mar, localizado na Rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, no bairro do Janga.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma parte da estrutura, com 16 apartamentos, desmoronou por completo; já a outra, com 8 unidades, caiu parcialmente.

O prédio, que tem três andares, com quatro habitações em cada pavimento, caiu por volta das 6h07 da manhã da última sexta-feira (07).

Vítimas do desabamento

Por volta da 6h35, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e oito viaturas seguiram para o local. A Defesa Civil, Samu e Polícia Militar também estão onde aconteceu o desabamento, realizando os procedimentos de resgate.

O Corpo de Bombeiros, que conta com 87 profissionais trabalhando no local, estima que 20 vítimas ficaram sob os escombros.

Dos óbitos, dez vítimas foram encontradas sem vida e uma foi resgatada com vida pelos bombeiros, porém teve óbito constatado no Hospital Miguel Arraes.

A Defesa Civil colocou em boletim que o número de desaparecidos é de três, sendo uma mulher e duas crianças.

Vistoria foi realizada no dia anterior

Segundo a Prefeitura de Paulista, o prédio estava interditado desde 2010 por ordem judicial, entretanto foi reocupado em 2012.

Moradores do Conjunto Beira-Mar afirmam que técnicos da Caixa Seguradora estiveram nessa quinta-feira (6) no local e realizaram uma vistoria, constatando que não havia condições de pessoas morarem no local por causa do risco de desabamento.

Mesmo assim, o prédio não foi interditado e continuou sendo ocupado.