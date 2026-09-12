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Sobe para 2 número de mortes após desabamento de prédio em SP; uma das vítimas estava grávida

Homem e criança foram resgatados com vida, enquanto equipes dos bombeiros continuam as buscas por outras vítimas nos escombros na Penha

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 09:43

Bombeiros fazem busca sob escombros após prédio em construção desabar na Penha, Zona Leste de SP
Bombeiros fazem busca sob escombros após prédio em construção desabar na Penha, Zona Leste de SP Crédito: Reprodução/TV Globo

O número de mortes após o desabamento de um prédio em construção sobre uma casa na Penha, na zona leste de São Paulo, subiu para duas. As vítimas fatais são mulheres, e uma delas estava grávida. O acidente aconteceu por volta das 2h deste sábado (12), na Rua Tequici.

Além das duas mortes, um homem de cerca de 30 anos e uma criança de 7 anos foram retirados dos escombros com vida e com ferimentos. As equipes do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando no local em busca de outras vítimas.

Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP

Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP por Bombeiros e Defesa Civil/Divulgação
Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP por Reprodução
Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP por Reprodução
Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP por Defesa Civil/Divulgação
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Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP por Bombeiros e Defesa Civil/Divulgação

Segundo as informações mais recentes divulgadas durante a operação, outras quatro pessoas ainda são procuradas nos escombros, entre elas três crianças. Bombeiros disseram que não havia ninguém no prédio que desabou, mas que dois pedreiros costumavam dormir no local.

Obra estava embargada

A estrutura que desabou fazia parte de um prédio em construção que, segundo informações repassadas pelos bombeiros, estava com a obra embargada. 

O edifício caiu sobre uma casa de esquina. Um morador da região, Tiago dos Santos, contou ao g1 que ouviu um barulho muito forte por volta das 2h e percebeu o desabamento. Os escombros chegaram até uma praça próxima.

No início da manhã, 58 bombeiros e 21 viaturas estavam empenhados na ocorrência. Equipes das Defesas Civis estadual e municipal também participam do atendimento, além do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Chuva não é apontada como causa até o momento

Apesar de estar chovendo no momento do desabamento, a Defesa Civil informou que a ocorrência não está diretamente relacionada às chuvas registradas durante a madrugada.

Segundo o órgão, ainda não é possível afirmar que a chuva tenha sido a única causa do acidente. As circunstâncias que levaram ao colapso da estrutura ainda são investigadas.

As equipes permanecem no local para localizar e retirar as demais vítimas dos escombros.

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