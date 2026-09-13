Sobe para 6 número de mortos após desabamento de prédio de 11 andares em São Paulo

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Wladmir Pinheiro
Estadão
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 20:15
Subiu para seis o número de mortos após o desabamento de um prédio de 11 andares na Penha, na zona leste de São Paulo. O Corpo de Bombeiros encontrou na tarde deste domingo (13) o corpo da menina que estava desaparecida desde o acidente e encerrou as buscas.
O desabamento aconteceu por volta das 2h de sábado (12). A estrutura caiu sobre um imóvel vizinho, onde estavam oito pessoas no momento do acidente. Entre as seis vítimas fatais está uma mulher grávida.
Duas pessoas foram retiradas dos escombros com vida: uma criança e um homem. Ambos foram levados para o Hospital Municipal do Tatuapé - Dr. Cármino Caricchio.
Com a localização da última vítima, os bombeiros finalizaram a operação de busca e resgate. O local ficou sob responsabilidade das demais autoridades, que devem realizar os trabalhos periciais e adotar as medidas necessárias para investigar o desabamento.