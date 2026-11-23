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Carol Neves
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:30
A única sobrevivente do acidente que deixou quatro pessoas mortas na PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, era também a única ocupante do veículo que utilizava cinto de segurança no momento da colisão. Identificada como Nathalia Lins Peixoto Recco, ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho.
Segundo informações divulgadas pelo Jornal do Commercio nesta segunda-feira (23), Nathalia foi transferida para uma unidade particular de saúde. De acordo com o Hospital Dom Hélder Câmara, a paciente apresentava quadro clínico estável. O nome do hospital de destino não foi divulgado para preservar seus dados pessoais.
O acidente aconteceu na madrugada de domingo (22), quando o grupo retornava de uma festa na Praia de Maracaípe e seguia para outro evento. A Toyota SW4 em que estavam os cinco ocupantes atingiu inicialmente uma placa de sinalização com a orientação "Reduza a Velocidade" e, na sequência, colidiu contra uma árvore. A parte dianteira do automóvel ficou destruída.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) enviou três viaturas para atender à ocorrência, sendo duas de resgate e uma de salvamento. Quatro ocupantes foram encontrados mortos e presos às ferragens. Nathalia foi a única pessoa retirada do veículo com vida.
Conheça as vítimas de acidente em Pernambuco
Quem são as vítimas do acidente em Ipojuca
As quatro vítimas fatais foram identificadas como Ingrid Shelda Santos Machado, de 26 anos, Beatriz Acioli, David do Nascimento Melo, de 27, e Fernanda Severina de Eloi, de 31 anos.
Beatriz era médica residente, natural de Alagoas, e atuava na área de clínica médica. David, também alagoano, era empresário e foi apontado como o motorista da Toyota SW4. Ele era neto do ex-prefeito de Atalaia (AL), Chico Vigário.
As outras duas vítimas eram pernambucanas. Ingrid Shelda era dentista, natural de Bezerros, no Agreste do estado. Fernanda Severina de Eloi era modelo e natural de Gravatá, também no Agreste pernambucano.
Jovem desistiu de carona antes da colisão
Uma jovem que chegou a entrar no veículo conseguiu deixar o carro menos de 200 metros depois de embarcar, pouco antes do acidente. Prima de Beatriz Acioli, ela contou que decidiu interromper a viagem após perceber que o motorista aparentava estar embriagado e dirigia de maneira perigosa.
Em entrevista à TV Jornal, a testemunha relatou que o grupo havia se conhecido durante a festa e seguia para outro evento. Segundo ela, o condutor passava pelas lombadas sem respeitar a sinalização, fazia freadas bruscas e estava bastante eufórico. A jovem também afirmou que os ocupantes não utilizavam cinto de segurança.
"Ele [David] estava embriagado, muito eufórico, gritando. Todo mundo estava sem cinto. Eu não o conhecia", contou.
A testemunha pediu para descer do automóvel e seguir com os amigos que haviam alugado uma van para o transporte até a festa. Beatriz, porém, decidiu permanecer no veículo.
Pouco depois, já na van, a jovem passou pelo local do acidente e reconheceu o carro. Ela e outros integrantes do grupo, entre eles profissionais da área de saúde, tentaram prestar os primeiros socorros às vítimas.
Polícia investiga as circunstâncias
A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência por meio da Delegacia de Ipojuca e informou que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias da colisão.
A suspeita de que o motorista estivesse sob efeito de álcool foi relatada pela jovem que chegou a entrar no veículo, mas deixou a carona antes da batida. As autoridades ainda não confirmaram oficialmente a embriaguez do condutor.