BATIDA EM PERNAMBUCO

Sobrevivente de acidente que deixou quatro jovens mortos era a única a usar cinto de segurança

Veículo atingiu placa com aviso "Reduza a Velocidade" antes de colidir contra árvore

Carol Neves

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:30

Nathalia Lins Peixoto Recco Crédito: Reprodução

A única sobrevivente do acidente que deixou quatro pessoas mortas na PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, era também a única ocupante do veículo que utilizava cinto de segurança no momento da colisão. Identificada como Nathalia Lins Peixoto Recco, ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho.

Segundo informações divulgadas pelo Jornal do Commercio nesta segunda-feira (23), Nathalia foi transferida para uma unidade particular de saúde. De acordo com o Hospital Dom Hélder Câmara, a paciente apresentava quadro clínico estável. O nome do hospital de destino não foi divulgado para preservar seus dados pessoais.

O acidente aconteceu na madrugada de domingo (22), quando o grupo retornava de uma festa na Praia de Maracaípe e seguia para outro evento. A Toyota SW4 em que estavam os cinco ocupantes atingiu inicialmente uma placa de sinalização com a orientação "Reduza a Velocidade" e, na sequência, colidiu contra uma árvore. A parte dianteira do automóvel ficou destruída.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) enviou três viaturas para atender à ocorrência, sendo duas de resgate e uma de salvamento. Quatro ocupantes foram encontrados mortos e presos às ferragens. Nathalia foi a única pessoa retirada do veículo com vida.

Conheça as vítimas de acidente em Pernambuco 1 de 5

Quem são as vítimas do acidente em Ipojuca

As quatro vítimas fatais foram identificadas como Ingrid Shelda Santos Machado, de 26 anos, Beatriz Acioli, David do Nascimento Melo, de 27, e Fernanda Severina de Eloi, de 31 anos.

Beatriz era médica residente, natural de Alagoas, e atuava na área de clínica médica. David, também alagoano, era empresário e foi apontado como o motorista da Toyota SW4. Ele era neto do ex-prefeito de Atalaia (AL), Chico Vigário.

As outras duas vítimas eram pernambucanas. Ingrid Shelda era dentista, natural de Bezerros, no Agreste do estado. Fernanda Severina de Eloi era modelo e natural de Gravatá, também no Agreste pernambucano.

Jovem desistiu de carona antes da colisão

Uma jovem que chegou a entrar no veículo conseguiu deixar o carro menos de 200 metros depois de embarcar, pouco antes do acidente. Prima de Beatriz Acioli, ela contou que decidiu interromper a viagem após perceber que o motorista aparentava estar embriagado e dirigia de maneira perigosa.

Em entrevista à TV Jornal, a testemunha relatou que o grupo havia se conhecido durante a festa e seguia para outro evento. Segundo ela, o condutor passava pelas lombadas sem respeitar a sinalização, fazia freadas bruscas e estava bastante eufórico. A jovem também afirmou que os ocupantes não utilizavam cinto de segurança.

"Ele [David] estava embriagado, muito eufórico, gritando. Todo mundo estava sem cinto. Eu não o conhecia", contou.

A testemunha pediu para descer do automóvel e seguir com os amigos que haviam alugado uma van para o transporte até a festa. Beatriz, porém, decidiu permanecer no veículo.

Pouco depois, já na van, a jovem passou pelo local do acidente e reconheceu o carro. Ela e outros integrantes do grupo, entre eles profissionais da área de saúde, tentaram prestar os primeiros socorros às vítimas.

Polícia investiga as circunstâncias

A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência por meio da Delegacia de Ipojuca e informou que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias da colisão.