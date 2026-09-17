Sócio da PixBet é preso em operação da PF que apura lavagem de dinheiro com apostas

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Carol Neves
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 12:40
Diomar Tadeu Dantas de Farias, sócio da empresa de apostas esportivas PixBet, foi preso preventivamente nesta quinta-feira (17), em Jacumã, no Litoral Sul da Paraíba. A prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Arena, conduzida pela Polícia Federal.
Além do mandado contra o empresário, a nova etapa da investigação incluiu cinco ordens de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens. A identidade dos demais alvos não foi informada.
Diomar deverá ser levado para Campina Grande, no Agreste paraibano, onde está localizada a sede da PixBet. Até a publicação da reportagem original, a defesa do empresário não havia sido localizada.
O preso é primo de Ernildo Dantas, proprietário da empresa de apostas. Na primeira fase da operação, deflagrada em agosto, Ernildo foi abordado por agentes federais e teve o celular e o veículo apreendidos.
Investigação apura movimentação de até R$ 1,1 bilhão
A Operação Arena investiga um grupo suspeito de utilizar apostas esportivas em um esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A apuração reúne a Polícia Federal, o Ministério Público da Paraíba e a Receita Federal.
Segundo os investigadores, valores obtidos por meio das apostas teriam sido transferidos para uma empresa de fachada registrada em Curaçao. Posteriormente, o dinheiro retornaria ao Brasil como pagamento por serviços supostamente contratados no exterior, mas que não teriam sido realizados.
A emissão de notas fiscais daria aparência legal aos recursos, conforme a linha de investigação. A PixBet é uma das empresas investigadas e teve sua sede, em Campina Grande, alvo de buscas.
Durante a primeira etapa da operação, foram cumpridos 19 mandados em cinco estados: Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. A Justiça também autorizou a quebra de sigilos bancário e telemático e determinou o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens.
O advogado Nelson Wilians também esteve entre os alvos daquela fase. Na ocasião, sua defesa declarou que a relação do escritório com a PixBet se limitava à prestação de serviços advocatícios.
A empresa, por sua vez, afirmou à época que havia sido surpreendida pela operação e que ainda não tivera acesso à decisão judicial. Informou também que se pronunciaria após analisar o documento.
Sobre a Pixbet
Sediada em Campina Grande, a PixBet atua com apostas esportivas e cassino on-line. A empresa já patrocinou Flamengo e Corinthians, mas os contratos foram encerrados. O clube carioca alegou atrasos em pagamentos previstos em R$ 125 milhões por temporada, enquanto a operadora cobrou multa de R$ 20 milhões do time paulista após o rompimento.
Na Paraíba, a PixBet mantém o Serra Branca Esporte Clube e uma arena de vaquejada em Gurinhém. Em julho deste ano, uma decisão liminar da Justiça paraibana determinou a suspensão das plataformas da empresa em todo o país, sob o entendimento de que os mecanismos adotados não impediam o acesso de menores de idade.