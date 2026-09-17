INVESTIGAÇÂO

Sócio da PixBet é preso em operação da PF que apura lavagem de dinheiro com apostas

Diomar Tadeu Dantas de Farias foi localizado no Litoral Sul da Paraíba

Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 12:40

Diomar Tadeu Dantas de Farias Crédito: Reprodução/Instagram

Diomar Tadeu Dantas de Farias, sócio da empresa de apostas esportivas PixBet, foi preso preventivamente nesta quinta-feira (17), em Jacumã, no Litoral Sul da Paraíba. A prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Arena, conduzida pela Polícia Federal.

Além do mandado contra o empresário, a nova etapa da investigação incluiu cinco ordens de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens. A identidade dos demais alvos não foi informada.

Diomar deverá ser levado para Campina Grande, no Agreste paraibano, onde está localizada a sede da PixBet. Até a publicação da reportagem original, a defesa do empresário não havia sido localizada.

O preso é primo de Ernildo Dantas, proprietário da empresa de apostas. Na primeira fase da operação, deflagrada em agosto, Ernildo foi abordado por agentes federais e teve o celular e o veículo apreendidos.

Investigação apura movimentação de até R$ 1,1 bilhão

A Operação Arena investiga um grupo suspeito de utilizar apostas esportivas em um esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A apuração reúne a Polícia Federal, o Ministério Público da Paraíba e a Receita Federal.

Segundo os investigadores, valores obtidos por meio das apostas teriam sido transferidos para uma empresa de fachada registrada em Curaçao. Posteriormente, o dinheiro retornaria ao Brasil como pagamento por serviços supostamente contratados no exterior, mas que não teriam sido realizados.

A emissão de notas fiscais daria aparência legal aos recursos, conforme a linha de investigação. A PixBet é uma das empresas investigadas e teve sua sede, em Campina Grande, alvo de buscas.

Durante a primeira etapa da operação, foram cumpridos 19 mandados em cinco estados: Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. A Justiça também autorizou a quebra de sigilos bancário e telemático e determinou o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens.

O advogado Nelson Wilians também esteve entre os alvos daquela fase. Na ocasião, sua defesa declarou que a relação do escritório com a PixBet se limitava à prestação de serviços advocatícios.

A empresa, por sua vez, afirmou à época que havia sido surpreendida pela operação e que ainda não tivera acesso à decisão judicial. Informou também que se pronunciaria após analisar o documento.

Sobre a Pixbet

Sediada em Campina Grande, a PixBet atua com apostas esportivas e cassino on-line. A empresa já patrocinou Flamengo e Corinthians, mas os contratos foram encerrados. O clube carioca alegou atrasos em pagamentos previstos em R$ 125 milhões por temporada, enquanto a operadora cobrou multa de R$ 20 milhões do time paulista após o rompimento.