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Sogra é condenada a dois anos de reclusão por ofensas racistas contra nora; discussão foi gravada

Mulher também fez ameaças contra namorado do filho

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07:07

Justiça
Justiça Crédito: Shutterstock

Uma mulher foi condenada pelo crime de injúria racial contra a namorada do filho, em Sombrio (SC), após proferir ofensas durante uma briga familiar. A acusada recebeu pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto. A decisão foi divulgada na terça-feira (13).

O caso ocorreu em janeiro de 2024, durante uma discussão entre a ré e o filho sobre problemas familiares. No desentendimento, a mulher passou a fazer ameaças contra a nora e a ofendê-la em razão de sua raça, cor e etnia. As ofensas foram gravadas pelo filho da ré, que encaminhou os registros à namorada.

Nos autos, a vítima contou que os fatos ocorreram enquanto ela se mudava da residência onde vivia com o companheiro. Embora não estivesse presente no local no momento das ofensas, foi alvo de insultos relacionados à aparência física e à condição social.

Conforme o relato, as declarações incluíram expressões racistas e pejorativas, além de ameaças. Após receber os áudios, a vítima registrou um boletim de ocorrência.

Segundo a sentença, em um trecho da gravação, a própria acusada demonstrou ter consciência da natureza racista das palavras, antecipando e ironizando a possibilidade de ser acusada de racismo.

"O dolo da acusada é inquestionável, pois ela agiu com vontade livre e consciente de injuriar a vítima, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro em razão de sua raça, cor e etnia, tendo pleno conhecimento do caráter discriminatório e degradante de suas expressões, tanto que ironizou a possibilidade de ser denunciada por racismo", pontua a decisão.

A condenação foi estabelecida em 5 de outubro e ainda cabe recurso. A pena de prisão foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária equivalente a dez salários mínimos em favor da vítima.

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