MISTÉRIO

Soldado do Exército desaparece com fuzil e munições no Recife

Pedro Gabriel Bezerra, de 20 anos, estava de serviço de sentinela quando deixou quartel

Mariana Rios

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15:45

Soldado do Exército Pedro Gabriel Bezerra, de 20 anos, desapareceu no sábado (17) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um soldado do Exército de 20 anos desapareceu após deixar um quartel no Recife, em Pernambuco, levando um fuzil calibre 7,62 milímetros e 20 munições. Pedro Gabriel Bezerra estava de serviço de sentinela no 7º Depósito de Suprimento, no bairro do Cabanga, Zona Sul da capital pernambucana. O desaparecimento foi registrado no sábado (17), e o paradeiro do militar permanece desconhecido.

As buscas estão concentradas em Olinda e Paulista, municípios da Região Metropolitana do Recife. O caso é investigado pelo Exército, que instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias da saída do soldado e eventuais responsabilidades. As informações foram publicadas pelo Jorna do Commercio.

O 7º Depósito de Suprimento, também conhecido como Depósito Campina do Taborda, é responsável pelo abastecimento da 7ª Região Militar e pelo armazenamento de suprimentos. A unidade também mantém materiais militares, incluindo armas e munições.

Exército abre investigação sobre desaparecimento

Em nota, o Comando Militar do Nordeste (CMNE), vinculado ao Ministério da Defesa, informou que Pedro deixou a unidade durante o serviço de sentinela, levando o armamento individual.

O comando afirmou ter adotado medidas administrativas e legais, incluindo a abertura de um Inquérito Policial Militar para esclarecer o caso e apurar possíveis responsabilidades penais.

“O Comando Militar do Nordeste reafirma que não compactua com possíveis desvios de seus integrantes e empenhará todos os seus meios, com o apoio dos órgãos de segurança pública, para recuperar o referido material”, informou o órgão.

O Exército não detalhou as medidas adotadas nas buscas nem informou se há suspeitas sobre o destino do soldado. Também não foram divulgadas informações sobre o que teria motivado sua saída do quartel.

Mãe relata angústia e ataques após divulgação de dados

Em entrevista à TV Jornal, Thamires Ferreira, mãe de Pedro, contou que tentou entrar em contato com o filho, mas não obteve resposta. Segundo ela, o jovem nunca havia apresentado problemas no trabalho e era elogiado pelos superiores.

“Em relação ao serviço, ele sempre foi muito correto, nunca chegou atrasado, nunca teve nenhum questionamento de lá, pelo contrário, ele só recebia elogios”, afirmou.

Thamires disse que espera encontrar o filho vivo e que ele deverá responder pelo que aconteceu, mas ressaltou que ainda não sabe o que levou ao desaparecimento.