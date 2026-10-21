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Soldado do Exército que fugiu com fuzil se apresenta e é preso

Pedro Gabriel Bezerra, 20 anos, estava desaparecido desde sábado (17), quando deixou quartel com arma e 20 munições

Mariana Rios

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08:22

Soldado do Exército Pedro Gabriel Bezerra, de 20 anos, desapareceu no sábado (17) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O soldado do Exército Brasileiro Pedro Gabriel Bezerra, de 20 anos, se apresentou à corporação e foi preso na madrugada desta quarta-feira (21), em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Ele estava desaparecido desde sábado (17), quando deixou um quartel no Recife levando um fuzil de calibre 7,62 milímetros e 20 munições. Até a manhã desta quarta, não havia informações confirmadas sobre o paradeiro do armamento.

Após se apresentar, o militar foi conduzido ao 4º Batalhão de Polícia do Exército (4º BPE), no Recife. O advogado da família, Jairo Santos, afirmou que o jovem está fisicamente bem, mas apresenta abalo emocional e confusão. A defesa considera a possibilidade de que ele tenha sofrido um surto psicológico na noite em que deixou a unidade. As informações são do Jornal do Commercio.

O advogado também levantou a hipótese de que o fuzil não tenha saído das dependências do quartel. Segundo ele, o próprio soldado ainda não conseguiu esclarecer o que aconteceu. “O que a gente não pode afirmar é que esse fuzil está no poder dele”, declarou em entrevista à TV Jornal.

Namorada foi presa durante investigação

Na segunda-feira (19), uma jovem de 18 anos, apontada como namorada do soldado, foi presa preventivamente sob suspeita de ajudá-lo a deixar o quartel. Segundo o advogado, ela estaria grávida de dois meses. Ele afirmou ainda que Pedro Gabriel não confirmou a participação dela no caso.

De acordo com o Comando Militar do Nordeste (CMNE), a jovem teria confessado que auxiliou o militar e relatado que esteve com ele após a saída da unidade. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Militar da União.

Como o soldado desapareceu

Pedro Gabriel estava de serviço como sentinela no 7º Depósito de Suprimento, conhecido como Depósito Campina do Taborda, no bairro do Cabanga, na Zona Sul do Recife, quando deixou a unidade com o armamento individual. O local é responsável pelo abastecimento da 7ª Região Militar.

O desaparecimento mobilizou buscas em bairros de Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O Comando Militar do Nordeste instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias da saída do soldado e eventuais responsabilidades. O comando afirmou que empregaria todos os meios disponíveis, com apoio dos órgãos de segurança pública, para recuperar o armamento.

Antes da prisão, a mãe do militar, Thamires Ferreira, relatou à TV Jornal que tentou entrar em contato com o filho, mas não obteve resposta. Ela disse que o jovem não costumava ter problemas no trabalho e que recebeu mensagens ofensivas após a divulgação do caso.