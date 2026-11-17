EXPLORAÇÃO ESPACIAL

Sonda da NASA está a 25,9 bilhões de quilômetros da Terra; mensagens levam dois dias para ir e voltar

Lançada em 1977, a espaçonave já atravessou a região de influência do Sol e segue sua jornada pelo espaço interestelar

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 12:47

Sonda da NASA está a 25,9 bilhões de quilômetros da Terra; mensagens levam dois dias para ir e voltar Crédito: Divulgação

Imagine enviar uma mensagem e precisar esperar dois dias para receber uma resposta. Essa é a dimensão do desafio de comunicação com a Voyager 1, sonda da NASA que alcança, em 18 de novembro de 2026, uma distância equivalente a um dia-luz da Terra. São aproximadamente 25,9 bilhões de quilômetros, um marco inédito para um objeto construído pela humanidade.

Um dia-luz é uma medida de distância, não de tempo: corresponde ao percurso que a luz consegue percorrer em 24 horas. Como os sinais de rádio utilizados para enviar comandos à espaçonave viajam à velocidade da luz, uma mensagem leva cerca de um dia para chegar até ela.

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O caminho de volta, com a resposta da sonda, exige aproximadamente o mesmo período. Na prática, isso significa que uma comunicação completa entre a Terra e a Voyager 1 leva cerca de 48 horas. “Isso significa que uma comunicação de ida e volta com a Voyager 1 exige aproximadamente dois dias, o que ajuda a compreender a verdadeira dimensão das distâncias no espaço”, explica o professor doutor Marcos Calil, responsável pelo Setor de Observatório da Urânia Planetário.

NASA convida público a participar de homenagem à Voyager 1

Para celebrar o marco, a NASA promove a ação mundial “Shine Bright for Voyager’s Light-Day”, que convida pessoas de diferentes partes do mundo a utilizar celulares ou pequenas lanternas para representar, em código Morse, as letras V-G-R, identificação utilizada para Voyager.

A participação é simbólica: a luz emitida pelos participantes não estabelece comunicação com a espaçonave. A proposta é representar a missão por meio de uma sequência luminosa.

No código Morse, as letras são formadas assim:

V: curto, curto, curto, longo.

G: longo, longo, curto.

R: curto, longo, curto.



A Urânia Planetário também preparou uma transmissão ao vivo dedicada à observação do céu e ao marco alcançado pela sonda, incluindo uma participação simbólica na iniciativa proposta pela agência espacial. A live pode ser acompanhada pelo YouTube.

Uma missão que atravessa décadas

Lançada em setembro de 1977, a Voyager 1 protagonizou algumas das observações mais importantes da exploração espacial. Durante sua trajetória, realizou estudos e registros históricos de Júpiter e Saturno, ampliando o conhecimento sobre os dois planetas.