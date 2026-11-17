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Perla Ribeiro
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 12:47
Imagine enviar uma mensagem e precisar esperar dois dias para receber uma resposta. Essa é a dimensão do desafio de comunicação com a Voyager 1, sonda da NASA que alcança, em 18 de novembro de 2026, uma distância equivalente a um dia-luz da Terra. São aproximadamente 25,9 bilhões de quilômetros, um marco inédito para um objeto construído pela humanidade.
Um dia-luz é uma medida de distância, não de tempo: corresponde ao percurso que a luz consegue percorrer em 24 horas. Como os sinais de rádio utilizados para enviar comandos à espaçonave viajam à velocidade da luz, uma mensagem leva cerca de um dia para chegar até ela.
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O caminho de volta, com a resposta da sonda, exige aproximadamente o mesmo período. Na prática, isso significa que uma comunicação completa entre a Terra e a Voyager 1 leva cerca de 48 horas. “Isso significa que uma comunicação de ida e volta com a Voyager 1 exige aproximadamente dois dias, o que ajuda a compreender a verdadeira dimensão das distâncias no espaço”, explica o professor doutor Marcos Calil, responsável pelo Setor de Observatório da Urânia Planetário.
NASA convida público a participar de homenagem à Voyager 1
Para celebrar o marco, a NASA promove a ação mundial “Shine Bright for Voyager’s Light-Day”, que convida pessoas de diferentes partes do mundo a utilizar celulares ou pequenas lanternas para representar, em código Morse, as letras V-G-R, identificação utilizada para Voyager.
A participação é simbólica: a luz emitida pelos participantes não estabelece comunicação com a espaçonave. A proposta é representar a missão por meio de uma sequência luminosa.
No código Morse, as letras são formadas assim:
A Urânia Planetário também preparou uma transmissão ao vivo dedicada à observação do céu e ao marco alcançado pela sonda, incluindo uma participação simbólica na iniciativa proposta pela agência espacial. A live pode ser acompanhada pelo YouTube.
Uma missão que atravessa décadas
Lançada em setembro de 1977, a Voyager 1 protagonizou algumas das observações mais importantes da exploração espacial. Durante sua trajetória, realizou estudos e registros históricos de Júpiter e Saturno, ampliando o conhecimento sobre os dois planetas.
Em 2012, a espaçonave entrou no espaço interestelar, ultrapassando os limites da heliosfera, região influenciada pelo vento solar. Desde então, continua sua jornada para além dessa fronteira.Agora, ao alcançar a distância de um dia-luz da Terra, a Voyager 1 estabelece mais um marco histórico. A conquista também oferece uma dimensão concreta do tamanho do espaço: mesmo viajando à velocidade da luz, um sinal precisa de um dia inteiro para percorrer a distância que separa a sonda do nosso planeta.