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Sorteio da Mega da Virada 2026, com prêmio de R$ 1 bilhão, tem data alterada

Apostas começam em 3 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 08:41

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Reprodução

A Mega da Virada 2026 terá prêmio estimado em pelo menos R$ 1 bilhão, mas os apostadores precisarão ficar atentos a uma mudança no calendário. Diferentemente dos anos anteriores, o sorteio não será realizado na noite de 31 de dezembro. A extração está prevista para a manhã de 1º de janeiro de 2027, às 10h, no horário de Brasília.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a alteração foi necessária para atender a ajustes operacionais. Com a mudança, os participantes terão de esperar até o primeiro dia do ano para conhecer as seis dezenas sorteadas.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Uma das principais regras do concurso permanece: o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas. Se não houver ganhadores na quina, a premiação será destinada aos acertadores da quadra.

As apostas para a Mega da Virada começam em 3 de novembro. Até 16 de dezembro, os jogos poderão ser feitos junto com os concursos regulares da Mega-Sena.

A partir de 17 de dezembro, as apostas serão exclusivas para o concurso especial, conforme o calendário informado pela Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Também é possível marcar até 20 números no volante oficial, o que aumenta o valor do jogo.

As apostas podem ser registradas em casas lotéricas credenciadas em todo o Brasil ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.

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