MUDANÇA

Sorteio da Mega da Virada 2026, com prêmio de R$ 1 bilhão, tem data alterada

Apostas começam em 3 de novembro

Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 08:41

Mega da Virada Crédito: Reprodução

A Mega da Virada 2026 terá prêmio estimado em pelo menos R$ 1 bilhão, mas os apostadores precisarão ficar atentos a uma mudança no calendário. Diferentemente dos anos anteriores, o sorteio não será realizado na noite de 31 de dezembro. A extração está prevista para a manhã de 1º de janeiro de 2027, às 10h, no horário de Brasília.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a alteração foi necessária para atender a ajustes operacionais. Com a mudança, os participantes terão de esperar até o primeiro dia do ano para conhecer as seis dezenas sorteadas.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Uma das principais regras do concurso permanece: o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas. Se não houver ganhadores na quina, a premiação será destinada aos acertadores da quadra.

As apostas para a Mega da Virada começam em 3 de novembro. Até 16 de dezembro, os jogos poderão ser feitos junto com os concursos regulares da Mega-Sena.

A partir de 17 de dezembro, as apostas serão exclusivas para o concurso especial, conforme o calendário informado pela Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Também é possível marcar até 20 números no volante oficial, o que aumenta o valor do jogo.