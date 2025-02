SANTA CATARINA

Stalker é presa após perseguir e ameaçar o dentista dela e namorada

Situação começou em 2019, quando a paciente se submeteu a um tratamento odontológico com ele

Uma jovem de 24 anos foi presa em Itajaí (SC) após passar a perseguir de forma obsessiva seu dentista, que trabalha em Itapema, no mesmo estado. >

Segundo o NSC, a situação começou em 2019, quando a paciente se submeteu a um tratamento odontológico com ele. Desde então, ela começou a persegui-lo, e a situação se agravou nos últimos meses, levando o profissional a buscar ajuda da polícia. >

A perseguição foi tão intensa que, mesmo com medidas cautelares determinadas pela Justiça, incluindo a proibição de qualquer tipo de contato ou aproximação, a jovem continuou a seguir o dentista em diversos lugares, como no trabalho e até em locais de lazer. A situação piorou quando ela passou a ameaçar a namorada do dentista, enviando mensagens ofensivas e ameaças por meio de telefones e e-mails falsos.>