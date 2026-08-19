Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

STF amplia medidas da Lei Maria da Penha para casos sem vínculo

O STF ampliou a aplicação das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha para todos os casos de violência de gênero

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 22:48

Violência doméstica
Violência doméstica Crédito: Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) ampliou as possibilidades de aplicação das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha para todos os casos de violência de gênero, independentemente de as agressões ocorrerem em ambiente doméstico, familiar ou em relações íntimas de afeto.

A decisão, tomada no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo 1.537.713, busca alinhar a legislação brasileira a tratados internacionais de direitos humanos. A decisão, tomada por unanimidade pelo plenário do Supremo, terá de ser seguida pela Justiça para casos semelhantes.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Mais recentes

Imagem - Vigilância Sanitária retira 300 kg de alimentos estragados em feira livre; multas podem chegar a R$ 38 mil

Vigilância Sanitária retira 300 kg de alimentos estragados em feira livre; multas podem chegar a R$ 38 mil
Imagem - Homem morre em academia após mal súbito durante preparação para treino de hyrox

Homem morre em academia após mal súbito durante preparação para treino de hyrox
Imagem - Casas Bahia: Justiça suspende demissão de quase 2 mil funcionários

Casas Bahia: Justiça suspende demissão de quase 2 mil funcionários