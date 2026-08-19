PROTEÇÃO

STF amplia medidas da Lei Maria da Penha para casos sem vínculo

O STF ampliou a aplicação das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha para todos os casos de violência de gênero

Metrópoles

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 22:48

Violência doméstica Crédito: Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) ampliou as possibilidades de aplicação das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha para todos os casos de violência de gênero, independentemente de as agressões ocorrerem em ambiente doméstico, familiar ou em relações íntimas de afeto.