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STF confirma suspensão de multas para empresas que descumprem regras de saúde mental

Liminar atendeu a um pedido da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 13:49

STF / Crédito: Luiz Silveira/STF
STF Crédito: Luiz Silveira/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, por unanimidade, a decisão do ministro André Mendonça que suspendeu as multas por descumprimento de regras de saúde mental nas empresas, previstas na nova redação da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que começou a valer em 26 de maio. A suspensão foi determinada em 25 de junho e vale por 90 dias para viabilizar a construção de um acordo entre o governo e empresas.

A liminar atendeu a um pedido da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen) e foi submetida a referendo do plenário virtual realizado entre os dias 7 e 18 de agosto.

A atualização da NR-1 incluiu os riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais das empresas, ao lado de físicos, químicos, biológicos e acidentes. A norma inclui fatores como assédio moral, metas abusivas e sobrecarga entre os riscos psicossociais.

Veja o que muda na rotina do trabalhador com a nova lei de saúde mental

Ambiente corporativo em transformação: a partir desta terça-feira, o combate ao estresse e ao assédio vira obrigação legal para todas as empresas brasileiras. Reprodução/Canvas por Reproduçãoo/Canvas
Fiscalização mais rígida: auditores-fiscais do trabalho vão realizar entrevistas confidenciais com funcionários para checar a realidade dos escritórios. Reprodução/Canvas por Reproduçãoo/Canvas
Explosão de casos de burnout, ansiedade e depressão motivou o governo federal a endurecer as regras trabalhistas. Reprodução/Canvas por Reproduçãoo/Canvas
A legislação permite que pequenas e médias empresas contratem consultorias para desenhar seus planos de saúde mental. Reprodução/Canvas por Reproduçãoo/Canvas
Novos treinamentos corporativos focam em ensinar gestores a identificar os primeiros sinais de esgotamento nas equipes. Reprodução/Canvas por Reproduçãoo/Canvas
Previdência Social registrou mais de 546 mil afastamentos por transtornos psíquicos em apenas um ano. Reprodução/Canvas por Reproduçãoo/Canvas
Fim da tolerância: após um ano de caráter puramente educativo, período de adaptação das empresas chegou ao fim. Reprodução/Canvas por Reproduçãoo/Canvas
Impacto no bolso: irregularidades ou omissão no gerenciamento de riscos psicológicos podem gerar multas que passam de R$ 40 mil. Reprodução/Canvas por Reproduçãoo/Canvas
Criação de canais anônimos para denúncias de assédio passa a ser peça fundamental na rotina das companhias. Reprodução/Canvas por Reproduçãoo/Canvas
Nova exigência da NR-1 vale para qualquer empresa que contrate pelo regime da CLT, independentemente do tamanho da equipe. Reprodução/Canvas por Reproduçãoo/Canvas
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Ambiente corporativo em transformação: a partir desta terça-feira, o combate ao estresse e ao assédio vira obrigação legal para todas as empresas brasileiras. Reprodução/Canvas por Reproduçãoo/Canvas

Em maio, o Estadão mostrou que 57,8% das empresas ainda não haviam adaptado o plano de riscos à NR-1.

Na decisão, o ministro afirmou que o acordo deve superar a "vagueza do regramento atual" e dar maior grau de certeza e objetividade. Segundo ele, a solução deve ser capaz de sanar as dificuldades práticas alegadas na aplicação da norma sem flexibilizar o grau de proteção dos direitos fundamentais que a regulamentação visa proteger.

O advogado Jorge Matsumoto, sócio da área trabalhista do Bichara Advogados, destaca que a decisão não afasta a NR-1 nem libera as empresas de suas responsabilidades. "As diretrizes preventivas continuam válidas e devem ser observadas. O que foi suspenso, por 90 dias, foi o uso desses dispositivos como fundamento para multas, autuações e outras medidas coercitivas, enquanto se busca uma solução técnica e dialogada no STF", afirma.

Tags:

Trabalho Emprego Saúde Mental

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