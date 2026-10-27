EDUCAÇÕ

STF define que professores temporários terão direito ao piso salarial a partir de 2027

Decisão estabelece que entes federativos que ainda não adotaram o piso nacional do magistério deverão implementá-lo a partir de 1º de janeiro

Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:53

Dinheiro Crédito: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu os efeitos da decisão que reconheceu o direito dos professores temporários da rede pública de educação básica ao piso salarial nacional do magistério. Por unanimidade, o Plenário estabeleceu que, para os estados e municípios que ainda não implementaram o piso, a aplicação da medida começará em 1º de janeiro de 2027.

A decisão foi tomada no julgamento de embargos de declaração no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1487739, que tem repercussão geral reconhecida, no Tema 1.308. A sessão virtual foi encerrada em 23 de outubro.

O Tribunal também afastou a aplicação retroativa do entendimento para os entes federativos que já adotaram o piso. Foram ressalvadas as ações judiciais em andamento até 16 de abril de 2026, data do julgamento do mérito, e mantidas as decisões judiciais definitivas que reconheceram o direito à remuneração mínima.

Entenda a decisão

Em abril deste ano, o STF decidiu que o piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, também se aplica aos professores contratados temporariamente. Para a Corte, a Constituição Federal não restringe essa garantia aos profissionais efetivos, já que a norma busca valorizar o magistério público independentemente do tipo de vínculo com a administração pública.

O caso teve origem em uma ação movida por uma professora temporária de Pernambuco, que solicitou o pagamento de diferenças salariais por receber remuneração inferior ao piso nacional.

Após o julgamento, os estados de Pernambuco e Piauí apresentaram recursos para questionar, entre outros pontos, os efeitos financeiros retroativos da decisão. Os governos argumentaram que a cobrança de valores referentes a períodos anteriores poderia gerar despesas elevadas e comprometer o planejamento orçamentário.

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, acolheu parcialmente os recursos para estabelecer limites temporais à aplicação da decisão. Segundo ele, os pedidos relacionados às diferenças remuneratórias entre professores efetivos e temporários já haviam sido examinados no julgamento anterior.

O ministro considerou necessário modular os efeitos da decisão para garantir segurança jurídica e preservar situações já consolidadas.