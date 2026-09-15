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STF define rito da sessão que julgará conduta de Moraes nesta terça-feira (15)

Sessão terá início às 10h

  • D

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 06:00

STF EM BRASÍLIA
STF EM BRASÍLIA Crédito: CONGRESSO EM FOCO

Nesta terça-feira (15), o Supremo Tribunal Federal (STF) vai analisar, em sessão plenária extraordinária, o andamento das investigações sobre a relação do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master. A sessão terá início às 10h.

Após a abertura dos trabalhos, será feita a leitura e a aprovação da ata da sessão anterior, seguida da saudação de praxe aos ministros.

Na sequência, será realizado o pregão do processo. O relator e presidente do STF, ministro Edson Fachin, fará a leitura do relatório e a delimitação do objeto do julgamento. A partir da sessão, o STF poderá decidir pela abertura de uma investigação contra Moraes.

Alexandre de Moraes

Ministro Alexandre de Moraes por Hugo Barreto/ Metrópoles
Alexandre de Moraes por Ton Molina/STF
Ministro Alexandre de Moraes por Gustavo Moreno/STF
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) por Antonio Cruz/Agência Brasil
Alexandre de Moraes por Antonio Augusto/STF
Alexandre de Moraes durante julgamento por Antonio Augusto/STF
Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal por Rosinei Coutinho/SCO/STF
O ministro do STF Alexandre de Moraes por Marcelo Camargo/ Agência Brasil
Alexandre de Moraes por Marcelo Camargo/Agência Brasil Justiça
Alexandre de Moraes, ministro do STF por Nelson Jr./SCO/STF
O ministro Alexandre de Moraes por Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Alexandre de Moraes por Antonio Cruz/Agência Brasil
O ministro Alexandre de Moraes toma posse, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por Reprodução/TSE
Alexandre de Moraes por Fellipe Sampaio /SCO/STF
Alexandre de Moraes por Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Alexandre de Moraes por Reproduçao
Alexandre de Moraes por Marcelo Camargo/Agencia Brasil
Alexandre de Moraes por Marcelo Camargo/Agencia Brasil
Alexandre de Moraes por Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Ministro Alexandre de Moraes por Marcelo Camargo/Agência Brasil
(Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo/Agência Brasil) por (Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo/Agência Brasil)
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Ministro Alexandre de Moraes por Hugo Barreto/ Metrópoles

Depois, será facultada a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), além de eventuais sustentações orais.

Encerradas as manifestações, o relator apresentará seu voto. Em seguida, votarão os demais ministros, na ordem regimental, do mais recente para o mais antigo. Com base nisso, a ordem de votação deve ser: Flávio Dino, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.

Ao final do julgamento, o presidente proclamará o resultado.

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