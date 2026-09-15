SUPREMO

STF define rito da sessão que julgará conduta de Moraes nesta terça-feira (15)

Sessão terá início às 10h

D Da Redação

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 06:00

STF EM BRASÍLIA Crédito: CONGRESSO EM FOCO

Nesta terça-feira (15), o Supremo Tribunal Federal (STF) vai analisar, em sessão plenária extraordinária, o andamento das investigações sobre a relação do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master. A sessão terá início às 10h.

Após a abertura dos trabalhos, será feita a leitura e a aprovação da ata da sessão anterior, seguida da saudação de praxe aos ministros.

Na sequência, será realizado o pregão do processo. O relator e presidente do STF, ministro Edson Fachin, fará a leitura do relatório e a delimitação do objeto do julgamento. A partir da sessão, o STF poderá decidir pela abertura de uma investigação contra Moraes.

Alexandre de Moraes 1 de 21

Depois, será facultada a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), além de eventuais sustentações orais.

Encerradas as manifestações, o relator apresentará seu voto. Em seguida, votarão os demais ministros, na ordem regimental, do mais recente para o mais antigo. Com base nisso, a ordem de votação deve ser: Flávio Dino, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.